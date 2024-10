Giá thuê văn phòng TP.HCM tiếp tục tăng

16/10/2024 11:23 AM (GMT+7)

Trong quý vừa qua, thị trường này có thêm khoảng 50.300 m2 diện tích văn phòng cho thuê Hạng B, theo nghiên cứu phân tích của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank.



Giá thuê trên thị trường văn phòng TP.HCM vẫn tăng dù nguồn có cung mới. Ảnh: E.P.

Trên toàn thị trường, giá chào thuê văn phòng Hạng A tăng trong quý 3 do một số dự án mới như The Nexus (Quận 1) và The Hallmark (Thủ Thiêm) đã đạt tỷ lệ lấp đầy đến 80% và bắt đầu tăng giá chào thuê.

Hiện nay, Hạng A có giá chào thuê trung bình là 59,3 USD/m2/tháng, tăng 1,6% so với quý trước và tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong phân khúc Hạng B, giá chào thuê các toà nhà văn phòng cũng nhích lên mức 34,9 USD/m2/tháng, cao hơn quý trước 0,5% và cùng kỳ năm ngoái 2,6%, do giá chào thuê tăng tại hai dự án mới là ThaiSquare The Merit (Quận 1) và E.town 6 (Tân Bình).

Quý 3 cũng chứng kiến nhiều hợp đồng thuê mới được ký kết ở các toà nhà văn phòng Hạng A. Theo ghi nhận của Knight Frank, nhu cầu tìm thuê văn phòng mới hiện vẫn cao và ổn định hơn năm ngoái, cho thấy tín hiệu đáng mừng từ thị trường văn phòng TP.HCM. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 ghi nhận một số giao dịch thuê lớn trong ngành công nghệ thông tin và công nghệ cao với mặt bằng thuê khá lớn, từ 3.000 đến 10.000 m2 diện tích sàn hiệu dụng tại các toà nhà OfficeHaus (quận Tân Phú), The Nexus và The Hallmark.

Knight Frank lưu ý: Một số tòa nhà văn phòng lâu đời tại TP.HCM đang có thêm nhiều mặt bằng trống. Lý do là khách thuê ưa chuộng các dự án mới, có chứng chỉ xanh trong xu hướng dịch chuyển đầu tư theo chất lượng, nhất là khi các dự án này đang đưa ra nhiều ưu đãi cho khách thuê quy mô lớn.

Trong quý 3, do xuất hiện nguồn cung mới nên tỷ lệ trống của thị trường văn phòng toàn thành phố tăng từ 10% (quý 2) lên 12%. Theo Knight Frank, hiệu suất này ở mức khả quan.

Ông Leo Nguyễn, Giám đốc bộ phận Chiến lược & Giải pháp cho Khách thuê của Knight Frank Việt Nam, nhận định: "Thị trường văn phòng TP.HCM ngày càng tăng tính cạnh tranh đối với cả chủ nhà và khách thuê. Do đó, các chủ toà nhà phải duy trì giá thuê hấp dẫn để giữ chân khách hàng, trong bối cảnh các dự án mới có chất lượng cao hơn và giá thuê thấp hơn. Theo dự đoán của chúng tôi, các chủ toà nhà sẽ phải điều chỉnh lại chính sách cho thuê, và chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt lớn giữa giá chào thuê và giá thuê thực tế trong những tháng sắp tới".

Công ty tư vấn này dự báo xu hướng trên sẽ còn tiếp tục đến năm 2025 trong bối cảnh thị trường văn phòng vẫn ưu ái khách thuê.

Năm 2025, dự án Marina Central Tower tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh ven sông Sài Gòn sẽ đi vào hoạt động và trở thành một trong những tiêu điểm của thị trường văn phòng cũng như biểu tượng mới tại thành phố. Knight Frank nhấn mạnh là do có nhiều trì hoãn trong quy trình pháp lý cũng như cấp phép suốt 24 tháng qua, nên trong năm tới nguồn cung văn phòng cũng sẽ giới hạn, giúp thị trường thêm ổn định bước vào năm 2026.

Theo báo cáo thị trường mới nhất của công ty Savills về giao dịch thuê văn phòng tại TP.HCM trong quý III này, đến 73% giao dịch diễn ra với mục tiêu di dời sang các tòa nhà chất lượng cao hơn. Ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và bất động sản dẫn đầu với 39% thị phần, theo sau là lĩnh vực công nghệ thông tin với 31% và sản xuất (13%).

Theo Savills, 75% khách thuê là các công ty nước ngoài, chủ yếu từ Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản; các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chiếm 25%. Xu hướng chuyển dịch này càng rõ nét hơn khi chứng nhận xanh trở thành mối quan tâm hàng đầu trong các dự án văn phòng cao cấp tại TP.HCM, với 63% nguồn cung hạng A và B sắp được ra mắt sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững để thu hút khách thuê lớn từ nước ngoài.