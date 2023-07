Giá tôm nguyên liệu ở Cà Mau sụt giảm nghiêm trọng

05/07/2023 8:00 AM (GMT+7)

Theo Sở NN&PTNT Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng quý II/2023 đã giảm từ 18.000 - 49.000 đồng/kg so với quý I; so với cùng kỳ năm trước giá tôm thẻ cũng giảm từ 11.000 – 36.000 đồng/kg tùy loại. Giá tôm sú cỡ lớn ổn định, tuy nhiên các loại nhỏ cũng giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước, loại 30 con/kg giảm khoảng 35.000 đồng/kg, loại 40 con/kg giảm khoảng 45.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Đệm, người dân nuôi tôm ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước cho biết, giá tôm giảm rất mạnh. “Không biết sao giá tôm quá rẻ. Tôm sú loại 30 con/kg giờ giá còn 140.000 đồng/kg; tôm thẻ loại 100 con/kg còn có 60.000 đồng/kg trong khi trước đây là trên 80.000 đồng/kg, trong khi vật tư, thức ăn nuôi tôm cái gì không lên giá”, ông Đệm cho hay.

Giá tôm nguyên liệu ở Cà Mau thấp do xuất khẩu gặp khó khăn. (Ảnh: Trần Hiếu)

Nguyên nhân giá tôm liên tiếp sụt giảm được cơ quan chức tỉnh Cà Mau nhận định, do sau tác động của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của chiến tranh, các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu lạm phát ở mức cao, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, sức tiêu thụ hàng hóa giảm. Bên cạnh đó, các nước Ecuador, Ấn Độ sản lượng tôm đạt cao nên nguồn tôm cung ứng cho thị trường lớn, dẫn đến cung vượt cầu.

Hiện tại, giá thành sản phẩm tôm Việt Nam khá cao so với mặt bằng chung trên thế giới. Để cạnh tranh ký kết hợp đồng xuất khẩu, bên cạnh chất lượng sản phẩm, vấn đề cạnh tranh về giá mang tính quyết định, buộc các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu tôm trong nước buộc phải giảm giá thu mua nguyên liệu đầu vào.

