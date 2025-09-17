Giá vàng hôm nay 17/9 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 17/9 ở trong nước ghi nhận biến động mạnh khi giá vàng miếng SJC bất ngờ bật tăng, vượt ngưỡng 132 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/9: Kỳ vọng Fed giảm lãi suất, thúc đẩy giá vàng tăng cao

Cụ thể:

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng miếng SJC được thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 126,6 – 129,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC điều chỉnh tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 17/9 trên thị trường thế giới: Bật tăng trước thềm cuộc họp Fed

Giá vàng hôm nay 17/9 trên thị trường quốc tế ghi nhận mức tăng đáng kể, nhờ những kỳ vọng về việc Mỹ sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Các yếu tố liên quan đến đồng USD, giá dầu, lợi suất trái phiếu và triển vọng kinh tế toàn cầu cũng đang góp phần tạo lực đẩy mạnh mẽ cho kim loại quý này.



Theo dữ liệu cập nhật lúc 6h sáng ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.692 USD/ounce, tăng 14 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.678 USD/ounce. Mức giá này đang được giới phân tích coi là tín hiệu cho thấy vàng đã có thêm động lực tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu tập trung vào quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cuộc họp chính sách lãi suất của Fed sẽ chính thức khép lại vào rạng sáng ngày 18/9 (theo giờ Việt Nam). Sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến có cuộc họp báo, đưa ra định hướng chính thức cho nền kinh tế và lãi suất. Đây chính là sự kiện được nhà đầu tư vàng chờ đợi nhất trong tháng, bởi nó có thể quyết định xu hướng giá vàng trong ngắn hạn lẫn trung hạn.

Thị trường kỳ vọng Fed giảm lãi suất lần đầu tiên sau gần một năm

Theo giới quan sát, khả năng Fed giảm 0,25 điểm % lãi suất trong kỳ họp lần này đang nhận được sự đồng thuận cao. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần hạ lãi suất đầu tiên kể từ tháng 11/2024. Bối cảnh hiện nay cho thấy dữ liệu kinh tế Mỹ đã bắt đầu suy yếu, tốc độ tăng trưởng chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại có xu hướng gia tăng.

Chính những tín hiệu này khiến thị trường tin rằng Fed sẽ không thể duy trì chính sách tiền tệ quá chặt chẽ trong thời gian tới. Một bước đi nới lỏng lãi suất không chỉ nhằm hỗ trợ kinh tế Mỹ, mà còn tác động mạnh đến dòng chảy vốn toàn cầu, đặc biệt là thị trường kim loại quý như vàng.

Đồng USD suy yếu – chất xúc tác cho giá vàng hôm nay

Một trong những yếu tố quan trọng giúp giá vàng hôm nay 17/9 có thêm lực đẩy chính là diễn biến của đồng USD. Ngay sau khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất được củng cố, chỉ số USD Index đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tuần vừa qua.

Mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đồng bạc xanh từ lâu đã được thừa nhận: khi USD suy yếu, vàng – vốn được định giá bằng đồng tiền này – trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều đó lý giải vì sao giá vàng nhanh chóng bật tăng, bất chấp thị trường tài chính toàn cầu còn nhiều biến động khó lường.



Không chỉ USD, diễn biến trên thị trường năng lượng cũng đang tác động tích cực tới giá vàng. Giá dầu thô trong sáng nay giao dịch quanh mức 64,50 USD/thùng, tăng nhẹ so với phiên trước. Sự phục hồi của dầu cho thấy triển vọng nhu cầu năng lượng đang tốt hơn, đồng thời góp phần gia tăng nhu cầu phòng hộ rủi ro qua kênh kim loại quý.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì ở mức trên 4%. Dù đây là ngưỡng khá cao so với giai đoạn trước đại dịch, nhưng hiện tại nó lại đang trở thành yếu tố hỗ trợ vàng, bởi lãi suất thực sau khi điều chỉnh lạm phát không còn hấp dẫn như trước. Khi lợi suất khó tăng thêm, vàng càng có cơ hội thu hút dòng vốn mới.

Đàm phán Mỹ - Trung và triển vọng kinh tế toàn cầu

Ngoài các yếu tố kinh tế vĩ mô từ Mỹ, thị trường vàng còn được hưởng lợi từ những tín hiệu tích cực trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nếu tiến trình thương lượng đạt kết quả khả quan, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể được cải thiện.

Điều này đồng nghĩa nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản an toàn cũng có xu hướng gia tăng, bởi trong môi trường tăng trưởng tốt, nhà đầu tư thường tìm kiếm các kênh phân bổ tài sản đa dạng để cân bằng rủi ro. Vàng, với vị thế lâu đời, tiếp tục được xem là lựa chọn không thể thiếu.



Một điểm nhấn đáng chú ý trong phân tích thị trường vàng hiện nay đến từ các chuyên gia của Goldman Sachs. Ngân hàng này đã đưa ra một kịch bản đầy tham vọng: chỉ cần 1% lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do khu vực tư nhân nắm giữ được chuyển hướng sang đầu tư vàng, giá kim loại quý này có thể vọt lên gần 5.000 USD/ounce.

Con số này, nếu nhìn lại vài năm trước, từng được coi là viễn tưởng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức – từ lạm phát, nợ công, cho đến sự bất định trong chính sách tiền tệ – khả năng này ngày càng được giới đầu tư quan tâm nghiêm túc.

Phân tích xu hướng ngắn hạn và trung hạn

Trong ngắn hạn, giá vàng hôm nay 17/9 vẫn phụ thuộc nhiều vào kết quả cuộc họp Fed. Nếu Fed chính thức công bố giảm lãi suất, vàng hoàn toàn có thể tiến lên các ngưỡng cao hơn, hướng tới mốc 3.700 – 3.750 USD/ounce.

Trong trung hạn, thị trường sẽ tiếp tục quan sát diễn biến kinh tế Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động. Nếu các chỉ báo này tiếp tục yếu đi, Fed có thể còn dư địa giảm lãi suất thêm, từ đó củng cố đà tăng của vàng.



Giới phân tích khuyến nghị, trong bối cảnh biến động mạnh hiện nay, nhà đầu tư nên phân bổ danh mục hợp lý. Vàng có thể là kênh trú ẩn hiệu quả, nhưng cũng cần kết hợp với các tài sản khác để giảm thiểu rủi ro.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, cần theo dõi sát sao các thông tin từ Fed và biến động của USD, bởi đây là hai nhân tố có ảnh hưởng tức thời đến giá vàng. Với nhà đầu tư dài hạn, triển vọng tăng lên các mốc xa hơn, thậm chí 5.000 USD/ounce, vẫn đang mở ra cơ hội đáng kể.



Giá vàng hôm nay 17/9 đã có bước tiến quan trọng khi đạt mức 3.692 USD/ounce, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất, đồng USD suy yếu, giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu ổn định. Bên cạnh đó, triển vọng đàm phán thương mại quốc tế cũng đang góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh nhiều biến số kinh tế toàn cầu còn phức tạp, vàng tiếp tục chứng minh vai trò là tài sản phòng hộ an toàn, đồng thời mở ra khả năng tăng trưởng vượt bậc nếu các kịch bản táo bạo của giới phân tích trở thành hiện thực.