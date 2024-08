Giá vàng SJC leo đỉnh bán ra 80 triệu đồng/lượng

19/08/2024 8:54 AM (GMT+7)

19/08/2024 8:54 AM (GMT+7)

Giá vàng SJC bán ra 80,0 triệu đồng/lượng

Hôm nay 19/8 vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,0 triệu đồng/lượng mua vào và 80,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 78,5-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,3-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,0-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 80 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng hầu hết các thương hiệu được niêm yết ở mức 78 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm 2,5 USD so với mức chốt phiên tuần trước xuống 2.506,2 USD/ounce.

Sau 1 tuần đầy biến động, thị trường vàng thế giới dự kiến sẽ trầm lắng hơn trong tuần này khi thiếu vắng các dữ liệu quan trọng có thể tác động đến hướng đi của giá.

Sự kiện quan trọng nhất được thị trường chờ đợi là phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole. Giới đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến cách lựa chọn từ ngữ của ông Powell để tìm kiếm những dấu hiệu liên quan đến việc nới lỏng chính sách tiền tệ và mức lãi suất có thể sẽ được cắt giảm tại cuộc họp vào cuối quý III.

Bob Haberkorn, Nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại RJO Futures, đã theo dõi diễn biến giá vào sáng thứ Sáu ngày 16/8 khi phe mua đang chiến đấu để giữ mức 2.500 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.506,2 USD/ounce (tương đương gần 76,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 3,7 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt từ cuối tuần trước. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 600-610 đồng, tương đương mức giảm khoảng 2,3%. Mức giao dịch hiện tại cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 3.