Giá vàng tăng do kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 12

Theo CNBC, giá vàng giao ngay tăng 1,3%, lên mức 4.053 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 1,2%, đạt 4.060,40 USD/ounce.

Các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng: bạc tăng 1,1% lên 48,84 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% lên 1.563,25 USD/ounce, và palladium tăng 1,2% lên 1.396,75 USD/ounce.

Dữ liệu mới nhất từ Mỹ cho thấy thị trường lao động suy yếu, với số việc làm giảm trong cả khu vực công và tư nhân, trong khi niềm tin tiêu dùng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm rưỡi.

Ngoài ra, chính phủ liên bang Mỹ đang rơi vào tình trạng đóng cửa 40 ngày liên tiếp, càng làm gia tăng sức ép lên nền kinh tế - yếu tố được cho là sẽ thúc đẩy Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các nhà phân tích nhận định, lợi suất trái phiếu giảm cùng với đồng USD yếu đi tiếp tục làm tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng, trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu đang ngày càng gia tăng.