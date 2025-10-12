Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ

Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.