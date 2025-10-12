Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ

+ aA -

Hoàng Tính

12/10/2025 11:19 AM (GMT+7)

Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.

Vệt nước màu vàng đậm lên gần hết cửa chính Phòng Đội - Trường THCS Yên Bình, vẫn in hằn đánh dấu sự khốc liệt về mực nước lũ lịch sử, Ảnh: Hoàng Tính
Rất nhiều tài liệu đã bị chìm lớp bùn non
Các đồ dùng học tập đều đã bị nhuộm bùn. Ảnh: Hoàng Tính
Nhiều đồ điện cũng đã bị ngâm nước nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Tính
Ông Hoàng Hữu Dương - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) đang lật nhanh từng cuốn tài liệu, giáo án... để đem đi hong nắng
Những đồ vật thí nghiệm cũng lấm lem bùn đất. Ảnh: Hoàng Tính
Những cuốn vở còn chưa kịp bóc để dùng thì nay đã lấm lem. Ảnh: Hoàng Tính
Những tài liệu của Nhà trường được đem đi hong nắng. Ảnh: Hoàng Tính
Tìm lại những tài liệu còn lại để đem đi phơi. Ảnh: Hoàng Tính
Nước rút các cán bộ chiến sỹ đã kịp thời hỗ trợ các nhà trường để dọn dẹp
Thay vì treo những tài liệu để giảng dạy, sau lũ các thầy cô đã phải treo bản đồ, minh họa để hong nắng với niềm mong mỏi sẽ sử dụng được trong thời gian tới. Ảnh: Hoàng Tính
Gác lại việc dọn dẹp riêng của gia đình (vì nhà cũng bị ngập trong lũ) các thầy cô đã trở lại Trường để dọn dẹp mong muốn sớm nghe được tiếng trống trường trở lại. Ảnh: Hoàng Tính
Bà Nguyễn Thị Vân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Bình "Để ngày đến Trường sớm trở lại với các con, những ngày vừa qua các cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường cùng với sự hỗ trợ lực lượng quân đội đang tích cực dọn dẹp phòng lớp học, đồ dùng trang thiết bị giảng dạy... 

Các đoàn từ thiện từ khắp mọi miền tổ quốc đã đến và hỗ trợ các nhu yếu phẩm, quần áo cho các Nhà trường. Ảnh: Hoàng Tính
Lực lượng chức năng đang tích cực phun tiêu độc khử trùng tại các Trường học để đảm bảo điều kiện sớm nhất cho trẻ tới trường. Ảnh: Hoàng Tính
Tham khảo thêm
Lạng Sơn: Hành trình 2 ngày vượt lũ nghẹn ngào của thầy giáo về chịu tang mẹ

Lạng Sơn: Hành trình 2 ngày vượt lũ nghẹn ngào của thầy giáo về chịu tang mẹ

12/10/2025 11:19 AM

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn: Người dân đã an toàn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn: Người dân đã an toàn

12/10/2025 11:19 AM

Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn

Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn

12/10/2025 11:19 AM

Bão Matmo gây mưa lớn tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Bão Matmo gây mưa lớn tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

12/10/2025 11:19 AM

Icon
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng

Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.

Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn

Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn

Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo

Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 11 tại xã Trần Phú, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng.

Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của 'thảo nguyên châu Âu' giữa lòng Quảng Ninh

Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng Quảng Ninh

Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm du lịch thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí). Với vẻ hoang sơ, thơ mộng, thời gian qua, địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới trải nghiệm các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.

Vụ được giao biển nuôi cá nhưng dân mong nuôi hàu, hà: Cũng là nhuyễn thể sao lại cấm?

Vụ được giao biển nuôi cá nhưng dân mong nuôi hàu, hà: Cũng là nhuyễn thể sao lại cấm?

Liên quan đến việc 85 hộ dân ở phường Tuần Châu, Quảng Ninh được giao biển nuôi cá nhưng muốn nuôi hàu,hà, theo lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, hàu, hà đều là nhuyễn thể lọc nước không phải cho ăn không gây ô nhiễm môi trường thì không thể cấm được.

Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng

Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.

Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn

Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn

Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo

Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 11 tại xã Trần Phú, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng.

Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng Quảng Ninh

Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của 'thảo nguyên châu Âu' giữa lòng Quảng Ninh

Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm du lịch thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí). Với vẻ hoang sơ, thơ mộng, thời gian qua, địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới trải nghiệm các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.

Vụ được giao biển nuôi cá nhưng dân mong nuôi hàu, hà: Cũng là nhuyễn thể sao lại cấm?

Vụ được giao biển nuôi cá nhưng dân mong nuôi hàu, hà: Cũng là nhuyễn thể sao lại cấm?

Liên quan đến việc 85 hộ dân ở phường Tuần Châu, Quảng Ninh được giao biển nuôi cá nhưng muốn nuôi hàu,hà, theo lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, hàu, hà đều là nhuyễn thể lọc nước không phải cho ăn không gây ô nhiễm môi trường thì không thể cấm được.