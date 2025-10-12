Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ
Hoàng Tính
12/10/2025 11:19 AM (GMT+7)
Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo
Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 11 tại xã Trần Phú, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng.
Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng Quảng Ninh
Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm du lịch thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí). Với vẻ hoang sơ, thơ mộng, thời gian qua, địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới trải nghiệm các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.
Vụ được giao biển nuôi cá nhưng dân mong nuôi hàu, hà: Cũng là nhuyễn thể sao lại cấm?
Liên quan đến việc 85 hộ dân ở phường Tuần Châu, Quảng Ninh được giao biển nuôi cá nhưng muốn nuôi hàu,hà, theo lãnh đạo Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư Quảng Ninh, hàu, hà đều là nhuyễn thể lọc nước không phải cho ăn không gây ô nhiễm môi trường thì không thể cấm được.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.