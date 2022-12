Gỡ vướng mặt bằng, đồng bộ khởi công đường Vành đai 3 TP.HCM

Kết nối vùng kinh tế phía Nam nhờ đường Vành đai 3 TP.HCM

Tại Hội thảo "Thúc đẩy dự án Vành đai 3 - Động lực mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam" vừa tổ chức tại TP.HCM, lãnh đạo các địa phương, ban ngành đánh giá đường Vành đai 3 TP.HCM đóng vai trò rất quan trọng.

Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, dự án Vành đai 3 TP.HCM có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tập trung thảo luận một số nội dung chính về vai trò, sứ mệnh của đường Vành đai 3, cũng như giải pháp, phương án để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành tuyến đường này đúng kế hoạch đã đề ra; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Cắm mốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3. Ảnh: H.T

Cụ thể, nhóm công việc đầu tiên là cần thực hiện công tác triển khai dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng mục tiêu dự án đã duyệt. TP.HCM và các địa phương cần hết sức nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành và cần đưa ra KPI để đảm bảo tiến độ đề ra.

Thứ hai, TP.HCM và các địa phương cần mở rộng không gian phát triển đô thị trong quá trình tổ chức quy hoạch, quy hoạch mới. Chỉ với 47 km, TP.HCM đã phải điều chỉnh 27 đồ án quy hoạch, vì vậy TP cần tập trung làm sao khai thác quỹ đất để phát triển, tạo được điểm nhấn, kết nối để phát triển đồng bộ trong tổng thể mạng lưới giao thông. Nhóm công việc thứ ba, cơ chế cho đường vành đai 3 sẽ là những bài học kinh nghiệm rất quý để triển khai các dự án khác như TP.HCM - Chơn Thành và TP.HCM - Mộc Bài.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Phan Công Bằng -Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, cho biết việc hoàn thành dự án đường vành đai 3 TP.HCM sẽ mang đến sự thay đổi đột phá về cục diện giao thông, góp phần tháo gỡ ba điểm nghẽn đã tồn tại hàng chục năm qua trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ba điểm nghẽn đó bao gồm điểm nghẽn về giao thông; điểm nghẽn về không gian phát triển và điểm nghẽn về động lực, nguồn lực phát triển. Do vậy, ông Bằng cho rằng dự án đường vành đai 3 cần được đầu tư sớm và đây là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An trong thời gian tới.

Ông Bằng thông tin dự án đường vành đai 3 có khối lượng công việc rất lớn, hiện chủ đầu tư, tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm phê duyệt dự án đầu tư vào đầu tháng 12/2022. Sau khi được phê duyệt, dự án sẽ triển khai ba nhóm công việc chính gồm chuẩn bị thiết kế, dự toán; bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu và khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 6/2023.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tầm quan trọng đặc biệt trong việc kết nối hạ tầng giao thông. Ảnh: H.T

"Dự án đường vành đai 3 là dự án trọng điểm, đi qua nhiều địa phương, công tác giải phóng mặt bằng, công tác xây dựng với khối lượng rất lớn. Do đó, để đảm bảo tiến độ đề ra cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Vì vậy, TP.HCM sẽ phát huy cao độ vai trò chỉ đạo của Ban chỉ đạo dự án, Ban chỉ huy các dự án thành phần. Đồng thời tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ, ngành trung ương, của hội đồng cố vấn. Từ đó, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện" - ông Bằng nhấn mạnh. Ông Bằng cũng cho biết hiện Sở GTVT TP cũng đang khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi với chất lượng tốt nhất, trình UBND TP phê duyệt trong tuần tới.

Quyết tâm khởi công đồng bộ đường Vành đai 3 TP.HCM trong tháng 6/2023

Cơ chế giải phóng mặt bằng được đánh giá là yếu tố quan trọng nhất để Dự án vành đai 3 TP.HCM hoàn thành đúng tiến độ. Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, cho biết TP.HCM có 47 km đường vành đai 3 với hai dự án thành phần. TP.HCM cũng là đầu mối phối hợp với các địa phương có tuyến vành đai 3 đi qua. Do đó, việc khởi công, hoàn thành dự án này một cách đồng bộ, nhất quán là vô cùng quan trọng.

Theo ông Phúc, dự kiến dự án sẽ được khởi công đồng bộ vào tháng 6/2023 và sẽ khai thác vào cuối năm 2025, khai thác đồng bộ vào năm 2026. Để đảm bảo tiến độ này, TP.HCM đã đề ra năm nhóm công việc cần hoàn thành. Trong đó, thách thức lớn nhất hiện nay là giá bồi thường, TP luôn nỗ lực giá bồi thường phải tiệm cận với người dân. Đồng thời, vấn đề tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua 4 địa phương. Ảnh: H.T

Là địa phương có đường Vành đai 3 đi qua, ông Trần Thiện Trúc - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết dự án đường vành đai 3 có vai trò và ý nghĩa quan trọng với Long An. Do đó, tỉnh Long An luôn nỗ lực, đảm bảo tiến độ theo đúng mục tiêu chung của các địa phương. Hiện tỉnh Long An đang đảm bảo tiến độ chung để có thể khởi công dự án trong tháng 6/2023. Hiện Sở GTVT TP đang khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi với chất lượng tốt nhất, trình UBND TP phê duyệt trong tuần tới.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bôn - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, cho hay đối với dự án đường vành đai 3, tỉnh Đồng Nai đã giao ranh mốc khoảng 80%. Dự kiến tới ngày 30/6 cũng sẽ đồng loạt khởi công dự án.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đánh giá tầm quan trọng của Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, vấn đề cơ chế để giải phóng mặt bằng là điều quan trọng hàng đầu. Qua đó, vị chuyên gia đè xuất cần cho phép các địa phương được điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho việc tái định cư tại chỗ để giải phóng mặt bằng cho Dự án vành đai 3.