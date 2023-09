Hai công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng bán hơn 46 triệu cổ phiếu VinFast

25/09/2023 9:30 AM (GMT+7)

25/09/2023 9:30 AM (GMT+7)

VinFast Auto Ltd. (Nasdaq: VFS) - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đồng thời là nhà sản xuất xe điện ở Việt Nam vừa công bố bản cáo bạch liên quan đến việc chào bán ra công chúng tổng cộng hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông, gồm việc bán cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho đối tác Gotion Inc. cũng như một số giao dịch phát hành khác theo các cam kết liên quan đến việc hợp nhất Black Spade Acquistion và phát hành để thực hiện chứng quyền.

Đáng chú ý, 2 công ty đầu tư riêng của ông Phạm Nhật Vượng là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star Trading & Investment (Asian Star) sẽ bán ra 46,29 triệu cổ phiếu VinFast, tương đương khoảng 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

VinFast chào bán ra công chúng hơn 75,7 triệu cổ phiếu VFS.

Sau khi các giao dịch chào bán được thực hiện, Vingroup cùng với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star còn sở hữu khoảng 96,6% số cổ phiếu đang lưu hành của VinFast. Ước tính, số cổ phiếu VFS mà Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star đăng ký bán có giá trị thị trường hơn 723 triệu USD (khoảng 17.500 tỷ đồng).

VinFast cho biết sẽ nhận được toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu phổ thông theo đăng ký của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star, sau khi trừ đi thuế và phí.

Số tiền này được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam và Asian Star chuyển cho VinFast theo cam kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup Phạm Nhật Vượng về thỏa thuận tài trợ được ký trước đó.

Trước khi niêm yết cổ phiếu VFS trên sàn Nasdaq, Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng đã cam kết tài trợ cho hãng xe điện tổng số tiền lên tới 2,5 tỷ USD để phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền này dự kiến sẽ được giải ngân trong vòng 1 năm tiếp theo. Trong đó, ông Vượng tài trợ 1 tỷ USD, Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ USD trong tối đa 5 năm.

Hồi giữa tháng 9, VinFast Auto Ltd. công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý II, kết thúc vào ngày 30/6. Theo đó, số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 chiếc, tăng 4% so với quý I. Tính đến ngày 30/6, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Hai công ty của ông Phạm Nhật Vượng bán cổ phiếu VFS để thực hiện cam kết tài trợ trước đó.

Doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147% so với quý II/2022 và tăng 387% so với quý I năm nay. Tổng doanh thu quý II là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 303,3% so với quý I. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.

Tuy nhiên, lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 2.715 tỷ đồng (114,1 triệu USD), giảm 28,7% so với quý I. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức âm 34,1% trong quý II, so với mức âm 193,2% trong quý I.

Lỗ từ hoạt động kinh doanh ở mức 9.230 tỷ đồng (387,8 triệu USD), giảm 17,2% so với quý I/2023. Mức lỗ giảm chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện so với các quý trước.

Lỗ ròng VinFast hiện ở mức 12.535 tỷ đồng (526,7 triệu USD), giảm 11,2% so với quý I/2023. Tổng tài sản ở mức 116.828 tỷ đồng (hơn 4,9 tỷ USD) tại thời điểm ngày 30/6.





Ở chiều ngược lại, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam vừa đăng ký mua hơn 16 triệu cổ phiếu VHM của Công ty CP Vinhomes. Hiện tại, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam chưa sở hữu cổ phiếu VHM. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 21/9 - 20/10 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Lượng cổ phiếu mà doanh nghiệp này đăng ký mua tương đương 0,37% vốn điều lệ của Vinhomes. Ước tính công ty riêng của ông Phạm Nhật Vượng sẽ chi khoảng 790 tỷ đồng để mua vào hơn 16 triệu cổ phiếu VHM.

Theo TPO