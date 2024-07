Hàng không: Khách nước ngoài tăng, khách trong nước giảm

Ngày 3/7, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách có xu hướng gia tăng khi ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023.



Sáu tháng đầu năm nay, tổng thị trường hành khách ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2023, trong đó, hơn 21 triệu khách quốc tế, tăng hơn 44% so với cùng kỳ 2022 và tăng 3% so cùng kỳ 2019; 17 triệu khách nội địa, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thị trường hàng hóa ước đạt 599 nghìn tấn, tăng 22% so với cùng kỳ 2023, trong đó: quốc tế đạt 485 nghìn tấn, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2023; nội địa đạt 114 nghìn tấn, tăng 39% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hành khách qua đường hàng không tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Gia Linh

Cục Hàng không đánh giá hoạt động vận tải hàng không 6 tháng đầu năm về cơ bản đáp ứng nhu cầu của hành khách với an toàn, an ninh hàng không được đảm bảo và chất lượng dịch vụ được duy trì. Trong bối cảnh thiếu hụt đội máy bay, các hãng hàng không đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng được năng suất sử dụng máy bay, tăng tải cung ứng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Tính đến lịch bay mùa hè 2024, 63 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không Việt Nam đã khôi phục hoàn toàn mạng đường bay quốc tế như giai đoạn trước dịch Covid-19 và còn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới ở Trung Á, Ấn Độ, Australia. Các hãng hàng không Việt Nam chiếm 44% thị phần hành khách quốc tế với hệ số sử dụng ghế trung bình trên 77%.

Đáng chú ý, thị trường vận tải Trung Quốc đang dần hồi phục, dự kiến đạt 2,5 triệu khách trong 6 tháng đầu năm (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2019) và quay trở lại vị trí thứ 2 trong số 10 thị trường quốc tế lớn nhất trong quý 2/2024. Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc vẫn là thị trường quan trọng nhất, dự kiến đạt 5,3 triệu khách trong 6 tháng qua.

Đề cập đến khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hiện nay, theo Cục trưởng, do thiếu hụt đội máy bay nên các hãng hàng không Việt Nam phải điều chỉnh giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ 2023 và 2019.