Các hãng tìm cách lấp chỗ trống do thiếu máy bay

Ngày 22/7, Cục Hàng không Việt Nam cho biết tính tới tháng 7/2024, tổng số máy bay của các hãng hàng không Việt Nam được cấp chứng chỉ khai thác máy bay AOC (Air Operator Certificate) là 195 chiếc, giảm 36 chiếc.



Số được khai thác trung bình là 167 chiếc, giảm 51 chiếc so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2023, tỷ lệ tàu bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam trên tổng số tàu bay được cấp AOC đạt 94,4%.

Do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất tàu bay nên tỷ lệ này của năm 2024 giảm xuống chỉ còn 85,6%. Các hãng đã tích cực tìm kiếm, đàm phán thuê tàu bay nhằm bổ sung, thay thế cho các tàu bay đang dừng khai thác, góp phần tăng nguồn cung trên thị trường.

Các hãng hàng không tìm cách khắc phục tình trạng thiếu hụt tàu bay. Ảnh: Gia Linh

Tính tới tháng 7/2024, Vietnam Airlines còn 96 máy tàu bay, giảm 6 chiếc so với năm 2023 là 102 chiếc. Hãng đang khai thác 82 tàu bay trên tổng số 96 tàu bay. Trong tháng 6 và tháng 7/2024, Vietnam Airlines khai thác tổng số chuyến bay trung bình/ngày đạt lần lượt là 401 chuyến/ngày và 433 chuyến/ngày, tăng tương ứng 19-21 chuyến bay/ngày so với cùng kỳ năm 2023. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay đạt 13 giờ/tàu/ngày, tăng 22% so với năm 2023 (thời gian khai thác năm 2023 đạt trung bình 10,6 giờ/tàu/ngày).

Hãng hàng không Vietjet Air hiện đang khai thác 73/85 tàu bay của hãng. Tổng số chuyến bay khai thác trung bình trong tháng 6 và tháng 7/2024 đạt khoảng 416 chuyến bay/ngày, bằng với cùng kỳ năm 2023. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay đạt 14,5 giờ/ngày, tăng 11,5% so với năm 2023 (thời gian khai thác năm 2023 đạt trung bình 13 giờ/tàu/ngày).

Hãng Vietravel Airlines đang vận hành 3 tàu bay, có tổng số chuyến bay khai thác trung bình tháng 6, 7/2024 đạt khoảng 22-24 chuyến bay/ngày, tăng từ 2-4 chuyến bay/ngày. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của hãng đạt 11,5 giờ/ngày, tăng 21% so với năm 2023 (thời gian khai thác năm 2023 đạt trung bình khoảng 9,5 giờ/tàu/ngày).

Đối với Bamboo Airways, do hãng thực hiện việc tái cơ cấu đội tàu bay nên số lượng chuyến bay của hãng thời điểm hiện tại giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tính tới tháng 7/2023, Bamboo Airways vận hành 8/9 tàu bay, đạt tỷ lệ khai thác 87,5%. Thời gian khai thác trung bình đội tàu bay của hãng đạt 12,5 giờ/ngày, tăng 20,1% so với năm 2023 (thời gian khai thác năm 2023 đạt trung bình khoảng 10,4 giờ/tàu/ngày).

Riêng với Pacific Airlines, hãng bắt đầu khai thác trở lại từ cuối tháng 6/2024 với 1 máy bay A321 nên không áp dụng các tiêu chí thống kê như các hãng hàng không khác.

Cục Hàng không cho biết các hãng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để duy trì và tăng tải cung ứng hành khách. Cụ thể: điều chỉnh thời gian hoạt động khai thác tàu bay, giảm thời gian quay đầu tàu bay để chuyển tiếp chặng bay, tối ưu hóa thời gian khai thác tàu bay trong ngày, tăng cường các chuyến bay vào khung giờ chiều và tối.