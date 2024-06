Hội An, điểm đến giá trị nhất thế giới trong năm

Lần đầu tiên, Việt Nam dẫn đầu danh sách những điểm đến du lịch giá trị nhất thế giới của tạp chí The Post Office UK từ Anh Quốc. Thành phố được chọn cho số 1 thế giới năm 2024 của tổ chức này chính là Hội An.

Hội An của Việt Nam đứng đầu danh sách Những điểm đến giá trị nhất thế giới 2024 của The Post Office UK.

Các tiêu chí The Post Office UK đưa ra để xếp hạng dựa trên việc xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định cho kỳ nghỉ năm 2024 của du khách, từ tỷ giá đến chi phí ăn uống và tham quan các nơi nổi tiếng của mỗi điểm đến.

Dựa vào đó, tạp chí này đưa ra danh sách điểm đến du lịch giá trị nhất toàn cầu, nơi tiền của du khách trở nên có giá trị hơn với các mức chi phí rẻ và hợp lý.

Từ vị trí thứ 2 đến thứ 10 lần lượt là Cape Town (Nam Phi), Mombasa (Kenya), Tokyo (Nhật Bản), Algarve (Bồ Đào Nha), Sharm el-Sheikh (Ai Cập), Sunny Beach (Bulgaria), Kuta (Bali), Marmaris (Thổ Nhĩ Kỳ), Paphos (đảo Síp).

Rực rỡ ánh đèn trên sông Hoài tại phố cổ Hội An nằm trong TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam.

The Post Office UK chứng minh về chi phí: Ly cà phê phin tại Hội An giá 1,3 bảng Anh; tại Cape Town là 1,31 bảng; tại Mombasa có giá 1,34 bảng. Tại Paphos (đảo Síp), du khách phải trả 2,59 bảng Anh.

Giá ly cà phê phin trong Top 10 điểm đến giá trị nhất 2024 của The Post Office UK.

Ngoài giá cà phê phin, phố cổ Hội An dẫn đầu nhờ ngân sách tiết kiệm, chi phí cho nhà hàng và quán bar thấp hơn các nơi khác.

Theo xếp hạng của The Post Office UK, trong tổng số 8 mặt hàng phổ biến dành cho khách du lịch quốc tế, Hội An chiếm tới 3 vị trí đầu bảng về mức giá thấp nhất. Điều này đã giúp Hội An nhảy vọt từ vị trí thứ 6 vào năm 2023 lên vị trí đầu bảng trong năm 2024.

Ngoài yếu tố chi phí, tạp chí này đánh giá cao vẻ đẹp và sức hấp dẫn văn hóa của Hội An. Vì vậy, họ cũng xếp Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Tại đây, du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan các di tích lịch sử hấp dẫn và tìm kiếm những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An.

Với vẻ đẹp cổ kính, những con phố nhỏ xinh xắn, và nền văn hóa phong phú, Hội An đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực độc đáo, tham quan các di tích lịch sử, và tận hưởng không gian yên bình, thơ mộng.

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Hội An là đi dạo trong phố cổ Hội An, nơi những ngôi nhà cổ với kiến trúc độc đáo vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Hội An còn được biết đến là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới về chất lượng giấc ngủ tại các khách sạn, theo Báo cáo Xu hướng Du lịch Vương quốc Anh của Skyscanner 2024. Các khách sạn tại đây luôn đảm bảo mang lại dịch vụ tận tâm và không gian yên tĩnh, giúp du khách có được những giấc ngủ ngon nhất.

Bên cạnh đó, Hội An cũng nổi bật với nhiều hoạt động văn hóa phong phú, từ các lễ hội truyền thống đến các chương trình nghệ thuật đường phố. Du khách có thể tham gia vào các hoạt động như học nấu ăn, làm lồng đèn, hay tham gia các lớp học làm gốm để hiểu rõ hơn về văn hóa địa phương.

Đèn lồng trong phố cổ Hội An.

Các làng nghề truyền thống như làng gốm Thanh Hà, làng mộc Kim Bồng, và làng rau Trà Quế cũng là điểm đến hấp dẫn cho du khách tìm hiểu về quá trình sản xuất và tự tay làm thử các sản phẩm.

Nằm ở miền Trung, tọa lạc bên dòng sông Hoài thơ mộng. Hội An được biết đến là đô thị cổ được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới vào ngày 4/12/1999. Hiện nay, Hội An là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách toàn cầu. Nơi đây xưa kia đã có một thời nổi tiếng với tên gọi Faifoo được các thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Bồ Ðào Nha, Ý ... biết đến từ thế kỷ 16 và 17. Thời đó, thương cảng Hội An đã thịnh vượng, là trung tâm buôn bán lớn của vùng Đông Nam Á, một trong những trạm đỗ chính của thương thuyền vùng Viễn Ðông.