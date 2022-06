JICA hỗ trợ Việt Nam 3 triệu USD sản xuất nông sản an toàn

“Nền kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ, đã phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng to lớn do đại dịch. Do vậy, JICA sẽ tiếp tục tập trung vào lĩnh vực phát triển kinh tế và mở rộng ‘mạng lưới an toàn’, nhằm góp phần đưa Việt Nam sớm phục hồi và trở lại quỹ đạo tăng trưởng”.

Ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam