Khách quốc tế hâm nóng du lịch Phú Quốc

01/11/2023 9:18 AM (GMT+7)

Đặc biệt vào ngày 27/10, sân bay quốc tế Phú Quốc đón chuyến bay chở 430 khách xuất phát từ Cộng hòa Séc. Đây là chuyến bay đầu tiên từ quốc gia châu Âu này.



Du khách quốc tế vừa xuống chuyến bay đến từ Cộng hòa Séc ngày 27/10 tại sân bay Quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Sở Du lịch Kiên Giang.

Hàng năm, khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc tập trung cao điểm từ tháng 10 đến khoảng tháng 4 năm sau. Các hãng hàng không quốc tế cũng đang khai thác triệt để khoảng thời gian cao điểm này.



Theo thông tin từ sân bay quốc tế Phú Quốc, các đường bay từ ngoài nước đến Phú Quốc hiện nay gồm Incheon (Hàn Quốc) với 14 chuyến/tuần; Bangkok (Thái Lan) 4 chuyến/tuần; Hồng Kông (Trung Quốc) 3 chuyến/tuần, Thượng Hải với 1 chuyến/tuần; Kuala Lumpur (Malaysia) 4 chuyến/tuần; Almaty (Kazakhstan) 1 chuyến/tuần, Taraz (Kazakhstan) 2 chuyến/tuần; Prague (thủ đô Cộng hòa Séc) 1 chuyến/tuần.

Trong lịch bay mùa đông năm nay, Korean Air – hãng hàng không hàng đầu Hàn Quốc – sẽ bắt đầu bay hàng ngày từ Incheon đến Phú Quốc từ ngày 26/11 bằng máy bay Airbus A330-300 với 330 ghế hành khách.

Tiếp đó, 2 hãng hàng không Hàn Quốc khác là Jin Air và Jeju Air sẽ bay đến Phú Quốc với 3 chuyến bay/tuần, bắt đầu từ ngày 6/12 với 220 ghế mỗi chuyến.

Khách quốc tế đến Phú Quốc lưu trú tại các khách sạn và resort với thời gian bình quân khoảng 1 tuần, theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang. Sở thích lớn nhất của họ là trải nghiệm thiên nhiên vùng biển Phú Quốc và các đảo nhỏ lân cận với nhiều bãi biển hoang sơ và tham gia chuỗi các hoạt động tại các khu vui chơi giải trí.

Một bãi biển ở Phú Quốc. Ảnh tư liệu

Lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2023, Kiên Giang đón khoảng gần 7,9 triệu lượt du khách, tăng 18,9% so với cùng kỳ, theo Sở Du lịch tỉnh. Trong đó, khách quốc tế khoảng 548 ngàn lượt, tăng 242% so với cùng kỳ). Riêng tháng 10, ước đón khoảng 481 ngàn lượt, trong đó khách quốc tế khoảng trên 46 ngàn lượt, tăng 21,2% so với tháng trước.



Cũng nhằm phục vụ khách du lịch, Phú Quốc đang tiếp tục triển khai các dự án cảng hành khách quốc tế Dương Đông, sân bay quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2, một số tuyến đường nhánh và đường trục trung tâm giai đoạn 3 trong khu du lịch phức hợp Bãi Trường, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Trong khi đó, kế hoạch thu hút khách của Vingroup gồm chuỗi hoạt động giải trí tại lễ hội Wake Up Wonder Fest ở trung tâm Phú Quốc United Center với 3 đại nhạc hội quốc tế, 2 lễ hội chủ đề đặc sắc và 30 ngày hội hè từ 9/12/2023 đến 7/1/2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ 2022, trong đó chỉ có 5.700 lượt khách quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu là giá vé máy bay cao trong khi khách du lịch chưa chi tiêu nhiều do khó khăn kinh tế kéo dài.