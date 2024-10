Khởi động lại nhiều dự án bất động sản bất động lâu năm

23/10/2024 7:35 AM (GMT+7)

23/10/2024 7:35 AM (GMT+7)

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS cho rằng việc tái khởi động các dự án bất động sản "đắp chiếu" lâu năm không chỉ là cơ hội cho các chủ đầu tư có nguồn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần giải "cơn khát" về nhà ở cho người dân.

Trong báo cáo thị trường bất động sản ghi ngày 21/10, VARS cho biết sau thời gian dài nằm in, một số dự án bất động sản có dấu hiệu tái khởi động, giới thiệu ra thị trường.

Dự án bất động sản HaNoi Melody Residences được chủ đầu tư triển khai thi công lại. Nguồn Hưng Thịnh Land

Các dự án có thông tin triển khai trở lại trong thời gian qua bao gồm dự án Astral City (TP Thuận An, Bình Dương), dự án HaNoi Melody Residences (Linh Đàm, Hà Nội), dự án QMS Top Tower (Tố Hữu, Hà Nội), The Summit Building (Trần Duy Hưng, Hà Nội), KĐT Ecity Tân Đức (Đức Hòa, Long An)...

Theo VARS, các dự án được "hồi sinh" là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc kịp thời và hiệu quả của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, từ cuối năm 2022 đến nay, một số dự án bất động sản đã được tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý, cơ chế chính sách để triển khai trở lại.

Đặc biệt là việc 3 bộ luật quan trọng (Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản) có hiệu lực sớm hơn 5 tháng với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản.

VARS nhấn mạnh đến các dự án căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM trong bối cảnh giá căn hộ liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức cao.

Tuy nhiên, VARS cho rằng bên cạnh các dự án BĐS "tái khởi động" thành công, cũng có những dự án không thành công do chỉ nâng cao giá bán mà không nâng cấp về chất lượng.

Về giai đoạn sắp tới, VARS nhận định việc tái khởi động các dự án bị đình trệ ở quãng thời gian trước đã, đang và sẽ được tiếp tục thúc đẩy nhờ sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, khối doanh nghiệp tư nhân thông qua hoạt động mua bán, sáp nhập dự án.

Đặc biệt, theo quy định của Luật mới, nếu các chủ đầu tư để dự án "án binh bất động" liên tục trong 48 tháng sẽ đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất mà không được bồi hoàn, cũng khiến các chủ đầu tư ý thức hơn và gấp rút với nỗ lực "tái khởi động dự án".

Việc khôi phục các dự án BĐS bị đình trệ được coi là yếu tố then chốt, giúp các doanh nghiệp BĐS tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể "tái khởi động" thành công các dự án, không phải là điều đơn giản. Bởi lẽ đi kèm với nhiều khó khăn, thách thức.

Ngay cả khi các vướng mắc về pháp lý đã được gỡ, thì áp lực về tài chính cũng là điều vô cùng khó khăn với các doanh nghiệp. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến một số dự án "hồi sinh" nhưng không thành công.