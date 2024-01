Lợi nhuận trước thuế quý IV của BVBank “lao dốc” 69% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 10,18 tỷ đồng

28/01/2024 10:06 AM (GMT+7)

Lợi nhuận trước thuế quý IV của BVBank chỉ đạt hơn 10,18 tỷ đồng. Ảnh: BVBank

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế "lao dốc" tới 69% so với cùng kỳ, đạt vỏn vẹn hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý IV/2023, nguồn thu chính của BVBank là lãi thuần, khoản mục này tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận đạt 428 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngoại trừ khoản thu nhập từ dịch vụ lỗ 0,83 tỷ đồng thì các khoản thu ngoài lãi khác của ngân hàng này đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 1,62 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 23 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác tăng 86% so với cùng kỳ, đạt 46,48 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi từ chứng khoán đầu tư tăng mạnh hơn 600% lên 37,98 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, do chi phí hoạt động tăng mạnh tới 28%, ghi nhận ở mức 367 tỷ đồng. Ngoài ra, BVBank cũng đẩy mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 135 tỷ đồng, tăng tới 34% so với cùng kỳ.

Kết quả, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2023 "lao dốc" 69% so với cùng kỳ, chỉ đạt hơn 10,18 tỷ đồng.

Tính chung cả năm 2023, BVBank lại sụt giảm về nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần tới 14% so năm trước, về mức 1.478 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng lần lượt giảm 45% và 48% so với năm 2022, về còn 54 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư đảo ngược tình thế khi ghi nhận lãi lớn 122 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ gần 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tại ngân hàng tăng 14% trong năm 2023, lên mức 1.407 tỷ đồng. Ngoài ra, năm 2023, ngân hàng này cũng tăng cường dự phòng rủi ro tín dụng 23% so với năm trước lên 276 tỷ đồng.

Do doanh thu sụt giảm cộng thêm chí phí tăng mạnh, cùng với việc phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, theo đó BVBank chỉ lãi ròng 56,5 tỷ đồng trong năm 2023, lao dốc 84% so năm trước, tương ứng chỉ thực hiện được 14% kế hoạch năm 2023.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của BVBank tăng 11% so với thời điểm hồi đầu năm, lên 87.833 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 87.768 tỷ đồng, tăng 14% so đầu năm. Tiền gửi khách hàng cũng tăng 14% so với đầu năm lên 57.138 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến cuối năm 2023 của BVBank ghi nhận ở mức 1.915 tỷ đồng, tăng 35% so với thời điểm hồi đầu năm. Từ đó kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tại ngân hàng này tăng từ mức 2,79% lên mức 3,31%.