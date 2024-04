Căn hộ The Beverly được lòng các gia đình trẻ thành đạt

Căn hộ liền kề tiện ích luôn tỏa ra hấp lực đặc biệt

Theo một khảo sát của batdongsan.com.vn, tuổi mua nhà trung bình của người Việt đang ngày càng trẻ hóa. Cụ thể, những người trẻ từ 22 đến dưới 39 tuổi đang trở thành nhóm khách hàng có nhu cầu mua nhà chủ lực, thay thế nhóm trung lưu trên 40. Về khẩu vị, thay vì chọn trung tâm thành phố đông đúc, các cá nhân và gia đình trẻ có xu hướng tìm mua căn hộ tại các khu đô thị có không gian thoáng rộng và nhiều tiện ích nội khu.

The Beverly thu hút sự quan tâm của gia đình trẻ nhờ vị trí liền kề TTTM Vincom Mega Mall và công viên giải trí VinWonders.

Đáp ứng đúng nhu cầu của thế hệ khách hàng mới, Vinhomes Grand Park mang đến không gian sống hoàn hảo với mật độ cây xanh dày đặc cùng hệ tiện ích all-in-one đẳng cấp, từ đại công viên 36ha, tuyến phố mua sắm, trung tâm thương mại, tòa tháp văn phòng, bệnh viện quốc tế, hệ thống giáo dục gồm 24 điểm trường liên cấp… cho đến công viên giải trí hoành tráng.

Với thế mạnh vượt trội về vị trí, quy hoạch, hệ tiện ích cùng chiến lược phát triển cộng đồng bền vững, chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi đi vào hoạt động, đại đô thị đã thu hút hơn 60.000 cư dân đến sinh sống.



Nổi bật nhất trong số các tòa tháp căn hộ được ra mắt tại Vinhomes Grand Park là The Beverly - dự án được đầu tư bài bản về thiết kế nội thất, ngoại thất, tiện ích nội tòa với đẳng cấp như khách sạn 5 sao. Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí hiếm có khi nằm liền kề bộ đôi TTTM Vincom Mega Mall và công viên giải trí VinWonders dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ mùa hè năm nay.

Vượt xa một không gian sống lý tưởng

Hai đại tiện ích sắp ra mắt được đánh giá là điểm nhấn đắt giá của đại đô thị đáng sống bậc nhất miền Nam, không những bởi mức đầu tư khủng mà còn bởi những yếu tố mới mẻ, tiên phong, mang đến những trải nghiệm thời thượng cho cộng đồng cư dân.

Cụ thể, Vincom Mega Mall Grand Park có diện tích lên đến 50.000m2 theo mô hình Life-Design Mall đầu tiên và lớn nhất miền Nam, được kết hợp độc đáo giữa kiến trúc, nghệ thuật, công nghệ và thiên nhiên mang đến những trải nghiệm khác biệt. Quy tụ hàng trăm thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, đồ điện tử, gia dụng, phụ kiện cao cấp, hệ thống nhà hàng, cafe… nổi tiếng trong nước và quốc tế, Vincom Mega Mall Grand Park được nhận định sẽ trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí sôi động và thời thượng hàng đầu của khu Đông.

TTTM Vincom Mega Mall Grand Park dự kiến khai trương vào mùa hè này.

Cộng hưởng cùng TTTM hiện đại bậc nhất là công viên giải trí VinWonders có quy mô lớn, được quy hoạch với nhiều khu vui chơi cùng hệ thống công viên nước hấp dẫn. Công trình đã thể hiện tâm huyết của nhà kiến tạo đối với việc phát triển không gian vui chơi, vận động thể chất độc đáo và thiết thực dành cho cộng đồng cư dân, đặc biệt các cư dân nhí của đại đô thị.



Đây cũng là lý do nhiều gia đình trẻ có con nhỏ lựa chọn The Beverly làm chốn an cư, đơn cử như gia đình anh Trần Minh Đăng. "Khi tìm mua căn hộ, chúng tôi ưu tiên những dự án nằm gần các tiện ích quan trọng, phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày bởi cả 2 vợ chồng đều rất bận rộn. The Beverly đã đáp ứng vượt kỳ vọng của chúng tôi về một không gian sống lý tưởng và môi trường trưởng thành tích cực cho con", anh Đăng chia sẻ.

Trong khi đó, dưới góc độ đầu tư, các chuyên gia phân tích những công trình tiện ích quy mô lớn thường sẽ tạo ra hấp lực thu hút dân cư đến sinh sống trong khu vực, góp phần tăng giá trị BĐS, thắp sáng kinh tế của địa phương. Chính vì vậy, những dự án nằm gần TTTM và công viên giải trí như The Beverly không những mở ra không gian sống lý tưởng, mà còn sở hữu đòn bẩy giúp căn hộ không ngừng gia tăng giá trị.

Cân bằng giữa trải nghiệm sống và tài chính luôn là hai mục tiêu song song của các gia đình trẻ khi tìm chốn an cư. Đây cũng là lý do The Beverly được đông đảo khách hàng săn đón ngay khi vừa ra mắt .