Vinhomes Grand Park - đại đô thị sở hữu hệ thống giáo dục hàng đầu miền Nam

Đội Quản lý thị trường số 19 phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Củ Chi, Công an xã Tân An Hội kiểm tra đột xuất Công ty TNHH T.M.D.N , tại ấp Bàu Tre 1, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM tạm giữ gần 7 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia.