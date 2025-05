Ông Trump bất ngờ hoãn thuế với EU, thị trường khởi sắc, đồng euro và USD tăng giá

Hôm Chủ Nhật, ông Trump đã đồng ý gia hạn thời hạn đàm phán thương mại đến ngày 9/7, thay vì hạn chót 1/6 mà ông đặt ra vào thứ Sáu trước đó,

Ông Trump đã thông báo quyết định này với các phóng viên sau cuộc gọi với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, trong đó bà von der Leyen cho biết EU cần thêm thời gian để “đạt được một thỏa thuận tốt”.

Vào thứ Hai, chỉ số MSCI rộng nhất của cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng nhẹ 0,12%, trong khi Nikkei của Nhật Bản cao hơn một chút.

Khối lượng giao dịch vào thứ Hai dự kiến ​​sẽ mỏng do thị trường tại Mỹ và Vương quốc Anh đóng cửa do ngày lễ.

Cổ phiếu Nippon Steel của Nhật Bản đã tăng 4,3% sau khi ông Trump bày tỏ sự ủng hộ thương vụ trị giá 14,9 tỷ USD của công ty nhằm mua lại U.S. Steel, ông nói rằng "quan hệ đối tác theo kế hoạch" của họ sẽ tạo ra việc làm và giúp ích cho nền kinh tế Mỹ. Cổ phiếu của U.S. Steel đã tăng vọt 21% vào thứ Sáu.

Trái phiếu Nhật Bản siêu dài hạn sẽ được chú ý, với dữ liệu lạm phát dự kiến ​​sẽ được công bố vào cuối tuần khi các nhà đầu tư cố gắng đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn đã đạt mức kỷ lục vào tuần trước.

Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm vào thứ Sáu, ghi nhận mức lỗ hàng tuần,

Mức nợ tăng vọt ở các nền kinh tế phát triển cũng được đưa trở lại tâm điểm chú ý sau khi Moody hạ xếp hạng tín nhiệm của Mỹ và các cuộc đấu giá nợ yếu ở Mỹ và Nhật Bản vào tuần trước.

Chỉ số blue-chip của Trung Quốc giảm 0,2% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,4%.

Trong số các loại tiền tệ, đồng euro tăng 0,3% lên 1,1397 USD và chạm mức cao nhất kể từ ngày 30/4, trong khi đồng bạc xanh phục hồi tới 0,3% lên 143,085 yen, sau khi giảm 1% vào thứ Sáu.

Vào thứ Tư, báo cáo thu nhập từ công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo Nvidia sẽ được chú ý. Đây là công ty cuối cùng trong nhóm “Bảy kỳ quan” (Magnificent Seven) dẫn dắt thị trường chứng khoán Mỹ suốt hơn hai năm qua..

Các nhà phân tích cho biết báo cáo hàng quý của gã khổng lồ bán dẫn có thể là chất xúc tác tiếp theo cho thị trường, vì dự báo của họ được coi là dấu hiệu cho thấy nhu cầu về cơ sở hạ tầng công nghệ.

Cổ phiếu của Nvidia đã giảm hơn 2% trong năm nay sau khi các nhà đầu tư chú ý đến các mô hình AI rẻ hơn của Trung Quốc sau khi DeepSeek được phát hành. CEO Jensen Huang đã cảnh báo rằng lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Nvidia sẽ ra mắt một chipset AI mới cho Trung Quốc với mức giá thấp hơn đáng kể, tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Mỹ.

Trên mặt trận hàng hóa, giá dầu thô tăng cao hơn, trong khi giá vàng giảm nhẹ so với mức cao nhất trong hai tuần.

Tâm lý thị trường đã dần ổn định sau đợt bán tháo mạnh trên hầu hết các tài sản trong tháng trước khi ông Trump tạm dừng các mức thuế gây tổn hại đến tăng trưởng. Nhà đầu tư kỳ vọng vào các thỏa thuận thương mại mới sau khi Mỹ đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Anh và một thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc.

Tuy nhiên, những động thái chính sách mới nhất của ông Trump lại nhắc nhở giới đầu tư rằng tình hình có thể thay đổi rất nhanh. Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư đang chuyển tiền ra khỏi Mỹ sang châu Âu và châu Á, do lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái tại Mỹ và hệ quả là một cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu.

"(Mức thuế quan) cao hơn nhiều so với mức thuế quan có đi có lại ban đầu là 20% đối với EU. Mỹ, EU và Trung Quốc chiếm 60% GDP toàn cầu và do đó sự leo thang này báo hiệu điều không may cho toàn thế giới" - các nhà phân tích tại Brown Brothers Harriman cho biết trong một lưu ý.

Apple cũng bị cuốn vào cuộc chiến thương mại vào thứ Sáu, sau khi ông Trump đe dọa đánh thuế 25% đối với tất cả iPhone nhập khẩu do người tiêu dùng Hoa Kỳ mua.