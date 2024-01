Mảng ẩm thực giải trí nở nồi trong năm mới, từ đột phá của "nhân tố bí ẩn"

30/01/2024 9:50 AM (GMT+7)

Công ty Cổ phần Trải nghiệm Toàn cầu (Global X) vừa công bố sẽ tăng từ 30 lên hơn 300 cửa hàng ẩm thực giải trí trong năm 2024, tập trung tại TP.HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt – những thành phố có thế mạnh về du lịch.



Global X được thành lập trong quý 4/2023. Tháng 12 vừa qua, vốn điều lệ của Global X tăng từ 1 tỷ đồng lên 50 tỷ, theo thông tin từ tập đoàn Nova. Doanh nghiệp mới này sở hữu đến 21 thương hiệu F&B, nhiều hơn Nova F&B trước đây 3 thương hiệu. Trụ sở của Global X tại 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 – nơi NovaGroup đặt trung tâm bán hàng và đa dịch vụ Nova Sales Gallery.

Global X là đơn vị đang gầy dựng lại lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng cho NovaGroup. Ảnh: Global X

Trước đó, mảng F&B được NovaGroup công bố chuyển nhượng cho 1 doanh nghiệp Singapore (không công bố tên) vào tháng 6/2023 trong kế hoạch tái cấu trúc kinh doanh của tập đoàn đa ngành này. Hai bên không công bố giá chuyển nhượng, chỉ biết rằng VinaCapital là đơn vị tư vấn cho thương vụ.

Phía Singapore đổi tên Nova F&B thành IN Dining vì thuê IN Hospitality quản lý và vận hành chuỗi đã mua lại với 18 thương hiệu. IN Hospitality là doanh nghiệp sở hữu chuỗi trung tâm hội nghị, tiệc cưới GEM Center và White Palace thuộc nhóm dẫn đầu tại TP.HCM.

Theo thông tin giới thiệu Global X, hệ thống F&B mới gồm các thương hiệu đáng chú ý như lẩu phong cách người Hoa Dragon Collection, nhà hàng Thái là Coco Thai, nhà hàng Nhật Tokyo House, mô hình vườn bia YoYo Garden và Warehouse, và hộp đêm Napoli và Casablanca. Bên cạnh đó là thương hiệu trà sữa và nhượng quyền gà rán BonChon, phở Lý Quốc Sư...



Thông tin cũng cho biết Global X hoạt động trong 3 mảng chính là nhà hàng và café, vườn bia và hộp đêm. Đây là một mảnh ghép trong hệ sinh thái của "đại gia" Novaland, gồm bất động sản, dịch vụ vui chơi giải trí, ẩm thực, nghỉ dưỡng lưu trú, du lịch thể thao.

Novaworld Phan Thiết là một điểm đến được nhiều du khách tìm đến khi tới tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Novaland

Người đại diện pháp luật của Global X là ông Nguyễn Thảo Quân, Phó Tổng giám đốc của Nova Service – công ty về thương mại và dịch vụ trong hệ sinh thái trên. Ông cũng là CEO của hệ thống phòng tập CityGym và từng là người đại diện pháp luật của Nova F&B trước khi được chuyển nhượng cho phía Singapore.

Theo thông tin từ website của Global X, công ty này đã có hơn 30 cửa hàng tại TP.HCM và các khu vực lân cận. Hệ thống này tận dụng mặt bằng có liên quan đến tập đoàn NovaGroup và dự án BĐS - du lịch nghỉ dưỡng Novaworld Phan Thiết.