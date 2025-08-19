Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội vừa "chốt giá", chỉ 824 triệu đồng đã có thể sở hữu nhà

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Đây là dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm 2024.

Dự án xây dựng trên khu đất hơn 1,5ha. Khu nhà xã hội gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Tổng số căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích 40 - 76,6 m2, thiết kế 2 phòng ngủ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2. Giá này đã gồm VAT, nhưng chưa có phí bảo trì hơn 392.000 đồng/m2. Với mức giá này căn nhà ở xã hội nhỏ nhất tại dự án là 824 triệu đồng; căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Giá thuê mua tạm tính là 288.527 đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa có phí bảo trì). Mức giá thuê mua chính thức sẽ được công bố sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định.

Khu nhà ở xã hội tại xã Đông Anh dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý 3 năm nay.

Đây là dự án nhà xã hội thứ 4 tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng/m2. Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa với giá bán dao động từ 21,2 - 27 triệu đồng/m2.

Một góc dự án tại thời điểm đang thi công tháng 5/2025. Ảnh: Diễn đàn đô thị

Đông Anh là địa bàn quy tụ nhiều dự án nhà ở xã hội. Hồi tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã thông báo tìm chủ đầu tư cho dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ - Việt Hùng (xã Đông Anh). Dự án có quy mô khoảng 38,4 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 5.363 tỷ đồng.

Trước đó, cuối tháng 5/2025, Hà Nội đã mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2 (xã Phúc Thịnh).

Dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có vốn đầu tư lên tới hơn 9.307 tỷ đồng, diện tích gần 44,6 ha, quy mô dân số là khoảng 12.465 người. Dự án này sẽ cung cấp khoảng 3.530 căn hộ (gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn chung cư thương mại) và 99 căn nhà thấp tầng liền kề.

Dự án Tiên Dương 2 cũng có tổng mức đầu tư lên tới hơn 6.800 tỷ đồng, diện tích gần 40 ha, quy mô dân số hơn 10.500 người. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp 3.344 căn hộ nhà xã hội và 114 căn nhà thấp tầng thương mại.

Phối cảnh một dự án nhà ở xã hội của chủ đầu tư Viglacera tại Đông Anh (cũ). Ảnh: Viglacera

Hay như hồi tháng 3/2025, Viglacera đã liên danh với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) khởi công dự án nhà ở xã hội nằm trên ô đất CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (nay là xã Thiên Lộc).

Dự án có tổng diện tích gần 3,7 ha, gồm 4 tòa nhà cao 12 tầng. Số lượng căn hộ là 1.104 căn, trong đó có 929 căn là nhà ở xã hội để bán và cho thuê. Giá bán nhà ở xã hội tại khu CT3 là 18,4 triệu đồng/m2. Giá cho thuê là 95.000 đồng/m2/tháng.

Cách đây ít ngày, Sở Xây dựng Hà Nội công bố mở bán 120 căn nhà ở xã hội tại dự án khu nhà ở Ecohome 3 (phường Đông Ngạc) đã cho thuê đủ 5 năm được. Dự án nằm tại ô đất ký hiệu B11-HH2, khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô.



Diện tích các căn hộ dao động từ 39,9m2 đến 69,7m2. Giá bán nhà ở xã hội bình quân là 16,3 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa có chi phí bảo trì). Theo đó, giá các căn hộ tại đây dao động từ 650 triệu đồng/căn đến hơn 1,1 tỷ đồng/căn.



