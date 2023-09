Nam Long dùng 49ha đất Long An "làm tin" để phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, lấy vốn làm dự án ở Cần Thơ

22/09/2023 11:28 AM (GMT+7)

Nam Long dự kiến phát hành 500 tỷ trái phiếu để lấy vốn phát triển dự án tại Cần Thơ

Theo Nam Long, đây là lô trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 5 năm. Số trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức thông qua đại lý phát hành.

Nam Long dự kiến sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành để đầu tư Khu dân cư Nam Long 2, thuộc Khu đô thị Nam Cần Thơ (TP Cần Thơ). Đây là dự án có quy mô gần 500 tỷ đồng, tổng diện tích 43,8 ha nằm tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Tính đến nay, dự án này đã được phê duyệt đồ án chi tiết quy hoạch 1/500 và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nam Long cũng đề cập đến một số rủi ro trong việc đầu tư dự án này, bao gồm tiến độ phê duyệt pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền, diễn biến của thị trường bất động sản hiện tại có thể ảnh hưởng đến việc phát triển dự án.

Thời gian thực hiện dự kiến của đợt phát hành trái phiếu này là trong quý III/2023. Lãi suất cho 6 tháng đầu tiên là 9,6%/năm. Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cộng biên độ 2,5%.

Tài sản bảo đảm của trái phiếu là quyền sử dụng đất đối với khu đất hơn 49 ha tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Các dự án của Nam Long. Nguồn: Chứng khoán KB Việt Nam

Căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá do Công ty CP Thẩm định giá E Xim cấp ngày 12/6/2023, có giá trị trên 945 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm có thể được thay đổi theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Về kết quả kinh doanh quý II/2023, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 953 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn giảm 42%, còn 392 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp không biến động so với cùng kỳ, đạt 561 tỷ đồng.

Doanh số bán hàng trong quý II/2023 của Nam Long mặc dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức nền cao cùng kỳ, nhưng đã có sự khởi sắc so với quý I/2023, với tổng giá trị hợp đồng đạt 629 tỷ đồng, đến từ các dự án hiện hữu Mizuki Park, Akari City và Southgate.

Hoạt động tài chính khá ổn với doanh thu 40,5 tỷ đồng tăng 56% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty có thêm 37 tỷ đồng lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý II/2023 đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 231 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Nam Long đạt 1.188 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 720 tỷ đồng, giảm 11%.

Năm 2023, Nam Long đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.836 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 586 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11% và 5% so với năm 2022.

Như vậy sau 6 tháng, công ty hoàn thành 24,5% kế hoạch doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Nam Long đạt 26.983 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đạt 23.840 tỷ đồng, chiếm 88%.

Trong một báo cáo mới phát hành, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho hay, Nam Long đặt mục tiêu doanh số năm 2023 đạt 9,430 tỷ đồng từ mở bán tại các dự án Southgate, Cần Thơ, Akari City và Mizuki Park.

Tuy nhiên, ước tính của KBSV thận trọng hơn, với doanh số bán hàng năm 2023 của Nam Long đạt khoảng 4,842 tỷ đồng, đến từ dự án Akari City, Mizuki Park và Southgate.

Từ đó, KBSV duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Nam Long nhờ nền tảng cơ bản vững chắc với cơ cấu tài chính an toàn và các dự án căn hộ trung cấp tại TP.HCM như Mizuki và Akari City, hay căn hộ vừa túi tiền Ehome Southgate vẫn thu hút được người mua có nhu cầu ở thực.

"Cổ phiếu Nam Long có mức tăng 17% trong vòng 3 tháng, hiện đang giao dịch ở mức P/B 2023fw là 1.5x, tương đương với mức P/B trung bình 5 năm. Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NLG, với giá mục tiêu 40.200 đồng/cổ phiếu", chuyên gia KBSV, khuyến nghị.