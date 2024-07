Ngân hàng Việt đầu tiên hợp tác với Amazon, tận dụng cloud

Ngân hàng VIB vừa công bố việc tích hợp Amazon Web Services (AWS) Skill Builder, một trung tâm học tập trực tuyến được thiết kế để cung cấp chương trình đào tạo và kế hoạch học tập theo vai trò công việc nhằm xây dựng kỹ năng điện toán đám mây (cloud).



Với sự kiện này, VIB trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam tận dụng AWS Skill Builder để củng cố và nâng cao năng lực về cloud.

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược "3-first" (AI first – Mobile first – Cloud first) của VIB khi liên tục đầu tư vào việc tái đào tạo và nâng cao năng lực nguồn nhân lực công nghệ. Mục đích cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hiện đại, an toàn và tiện lợi với trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Ngân hàng VIB tích hợp nền tảng AWS Skill Builder vào chương trình đào tạo nhân lực về Cloud. Ảnh: VIB

Việc tích hợp này cho phép cán bộ nhân viên VIB truy cập vào hơn 600 khóa học miễn phí và kế hoạch học tập các dịch vụ AWS từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra, các nhân viên còn có khả năng tiếp cận các khóa học thực hành, tương tác về cách đổi mới trên AWS Cloud, bao gồm các công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) thực tiễn, máy học (machine learning), bảo mật, cơ sở dữ liệu và lưu trữ.

Nói về dự án hợp tác với VIB lần này, ông Eric Yeo - Tổng Giám đốc AWS Việt Nam - chia sẻ: "Tại AWS, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức nâng cao kỹ năng tận dụng điện toán đám mây, bằng cách trao quyền cho người học ở mọi trình độ để tự tin xây dựng và đổi mới trong thế giới số nhằm thúc đẩy chuyển đổi".

Ông Trần Nhất Minh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số VIB, cho biết: "Việc tích hợp AWS Skill Builder vào nền tảng quản lý đào tạo tiên tiến của VIB sẽ giúp chúng tôi củng cố và nâng cao nguồn nhân lực về cloud, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo. Đây là những yếu tố quan trọng giúp chúng tôi sẵn sàng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các mục tiêu kế tiếp về chuyển đổi số của VIB, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về các sản phẩm số cùng tính tiện lợi và bảo mật."