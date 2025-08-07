Ngành sản xuất Việt Nam phục hồi bất chấp xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ

Ảnh TTXVN

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam do S&P Global công bố đã tăng mạnh lên mức 52,4 trong tháng 7, từ mức 48,9 của tháng 6, vượt qua ngưỡng trung lập 50 lần đầu tiên sau 4 tháng và ghi nhận mức cải thiện mạnh nhất về điều kiện kinh doanh trong gần một năm qua.

Động lực phục hồi chủ yếu đến từ sự gia tăng trở lại của đơn hàng mới, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Các doanh nghiệp cho biết nhu cầu khách hàng đang dần cải thiện, tuy nhiên, họ vẫn lưu ý rằng thuế quan từ Mỹ tiếp tục đè nặng lên hoạt động xuất khẩu. Đơn hàng từ nước ngoài sụt giảm tháng thứ 9 liên tiếp.

"Dữ liệu PMI tháng 7 cho thấy ngành sản xuất Việt Nam đang dần hồi phục sau những gián đoạn do các tuyên bố áp thuế từ Mỹ trong những tháng gần đây. Dù xuất khẩu bị ảnh hưởng, các doanh nghiệp vẫn tìm được đủ đơn hàng từ các thị trường khác để đưa tổng lượng đơn hàng mới quay lại tăng trưởng," ông Andrew Harker, Giám đốc kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định.

Nhu cầu trong nước mạnh mẽ đã hỗ trợ cho sự gia tăng đáng kể của sản lượng – đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp và là tốc độ tăng nhanh nhất trong 11 tháng. Nhờ đó, hoạt động mua sắm nguyên vật liệu cũng tăng trở lại, với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8/2024.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với khó khăn trong việc mua nguyên liệu, đặc biệt từ các nhà cung cấp nước ngoài. Điều này dẫn đến việc giao hàng bị chậm và hàng tồn kho đầu vào tiếp tục giảm. Dù hoạt động mua vào tăng, lượng hàng tồn kho vẫn tiếp tục sụt giảm – dù với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 12/2023.

"Một điểm nổi bật trong khảo sát lần này là tác động từ việc khan hiếm nguyên vật liệu. Các doanh nghiệp cho biết nguồn cung bị gián đoạn, tồn kho giảm và áp lực chi phí gia tăng. Nếu tình trạng thiếu nguyên liệu tiếp diễn trong những tháng tới, tốc độ tăng trưởng ngành sản xuất có thể bị hạn chế," ông Harker nhấn mạnh.

Về lao động, tình hình gần như ổn định khi doanh nghiệp tăng sản xuất. Dù số lượng nhân sự vẫn giảm do còn thừa công suất, nhưng tốc độ cắt giảm là thấp nhất trong 9 tháng qua. Khối lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm tháng thứ 7 liên tiếp, song tốc độ giảm chậm lại so với các tháng trước.

Chi phí đầu vào tăng tháng thứ hai liên tiếp, với mức tăng trong tháng 7 là mạnh nhất từ đầu năm 2025 đến nay. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu và chi phí nhập khẩu gia tăng. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tăng giá bán – với tốc độ tăng nhanh nhất trong 7 tháng, dù lạm phát nhìn chung vẫn ở mức khiêm tốn.

Niềm tin kinh doanh trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng và vẫn dưới mức trung bình lịch sử của chỉ số. Dù nhiều doanh nghiệp vẫn kỳ vọng sản lượng sẽ tăng trong 12 tháng tới – nhờ điều kiện kinh tế ổn định hơn, sản phẩm mới và nhu cầu phục hồi – những lo ngại về tác động kéo dài của thuế quan từ Mỹ tiếp tục làm suy giảm niềm tin tổng thể.