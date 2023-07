Nguồn tiền từ khách du lịch đang kích cầu bất động sản nghỉ dưỡng

Bất động sản nghỉ dưỡng đang dần chuyển mình

Từ đầu năm 2023 đến hết quý 1/2023, thị trường bất động sản nói chung và phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng gặp phải nhiều khó khăn khi kinh tế tăng trưởng chậm. Nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nặng nề khiến cho tâm lý người dân co cụm, hạn chế chi tiêu vào các sản phẩm dịch vụ hoặc sản phẩm bất động sản.

Tuy nhiên, từ quý 2/2023, thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc khi một số chính sách cho vay của ngân hàng thay đổi, cùng với đó là các giải pháp của Chính phủ kịp thời đưa ra với các Bộ, ngành nhằm kích cầu lại kinh tế thu hút thúc đẩy ngành dịch vụ, trong đó có du lịch.

Ghi nhận thực tế, từ tháng 6/2023, vào cao điểm du lịch hè, nhiều người dân trong cả nước đã đổ về các tỉnh thành ven biển như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà... để du lịch cũng như có những trải nghiệm cho chính người thân gia đình.

Thị trường bất động sản dần có tín hiệu khởi sắc sau thời gian tê liệt. Ảnh: Gia Linh

Từ khi có cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, việc di chuyển từ TP.HCM đi Phan Thiết đã được rút ngắn còn khoảng hơn 2 giờ. Nhờ đó, lượng du khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam đến Bình Thuận đã tăng mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (ngụ TP.HCM) cho hay, từ đầu tháng 6/2023 sau khi tuyến cao tốc TP.HCM - Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, rất nhiều người lựa chọn những bãi biển làm nơi du lịch. Khách đông, nhu cầu thuê biệt thự, villa ngày tăng, đã kích cầu thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Nhiều nhà đầu tư thấy được tiềm năng lâu dài nên tiếp tục tìm mua, đầu tư dài hạn cho các sản phẩm. Điều này khiến thanh khoản thị trường tăng dần, khi có nguồn tiền thì việc mua bán sẽ dễ dàng hơn.

Sở hữu căn biệt thự Ocean Nami trên địa bàn Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đang cho thuê, ông Nguyễn Minh Tú (ngụ Tân Bình, TP.HCM) cho biết: "Gia đình tôi đã mua sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng trên từ năm 2016, đến nay vẫn cho một đơn vị đứng ra vận hành khai thác cho thuê. Thời gian sau dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu cũng như hoạt động của căn nhà. Tuy nhiên, hơn 2 tháng trở lại đây, khách du lịch thuê liên tục, tần suất tăng và gia đình có nguồn thu hơn".

Nhu cầu du lịch tăng cao của người dân cũng kích cầu bất động sản. Ảnh: Gia Linh

"Việc khách hàng chịu bỏ tiền ra đi du lịch, hưởng thụ các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản, cũng như những nhà đầu tư như chúng tôi. Khi có nguồn thu về tài chính, thị trường sẽ có khởi sắc hơn, nhiều ngành nghề sẽ được ăn theo", ông Tú chia sẻ.

Sức cầu bất động sản nghỉ dưỡng tăng nhẹ

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận quý 2/2023 của DKRA Group, ở phân khúc biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung mới đón nhận 76 căn đến từ 5 dự án mở bán, tăng so với quý trước nhưng chỉ bằng 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Sức cầu thị trường chuyển biến tích cực nhưng không đáng kể. Lượng tiêu thụ mới đạt 50 căn, tương đương 66% nguồn cung mở bán, giao dịch tập trung cục bộ tại một dự án nhất định.

Ở phân khúc nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng, thị trường ghi nhận 75 căn nguồn cung mới đến từ 4 dự án mở bán. Lượng tiêu thụ đạt 44% nguồn cung mới, tương đương 33 căn. Ước tính, hơn 80% dự án sơ cấp đóng giỏ hàng để điều chỉnh lại giá bán và chính sách bán hàng phù hợp.

Bất động sản nghỉ dưỡng phụ thuộc nhiều vào chính sách pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Theo DKRA Group, hiện nay phân khúc condotel trong quý 2/2023 ghi nhận nguồn cung tăng mạnh so với quý trước đó với khoảng 378 căn đến từ 3 dự án mở bán. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 122 căn, đạt 32% nguồn cung mới. Mặt bằng giá bán sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước nhưng ghi nhận tăng 2% - 4% so với cùng kỳ năm 2022.

Đánh giá về tình hình phát triển bất động sản nghỉ dưỡng thời gian tới, ông Phạm Lâm - CEO DKRA Group dự báo nguồn cung condotel dự báo tăng so với quý 2/2023, dao động khoảng 400 - 500 căn, tập trung phần lớn tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định...

Trong khi đó, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng dự báo tăng nhẹ và đều tập trung chủ yếu ở Kiên Giang. Sức cầu chung thị trường tăng so với quý 2/2023 nhưng không có nhiều đột biến. Mặt bằng giá sơ cấp duy trì ổn định.

Thời gian tới, các chủ đầu tư đã áp dụng các phương án chiết khấu lên đến 40% - 50% khi khách hàng thanh toán nhanh. Bên cạnh đó, cũng kèm theo nhiều chính sách bán hàng, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc… nhằm kích cầu thị trường.