Nhà đầu tư Nhật không ngừng tăng vốn, mở rộng quy mô tại Long An

Theo UBND tỉnh Long An, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 138 dự án đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động với vốn đầu tư khoảng 767 triệu USD. Thời gian qua, các dự án của Nhật Bản tại Long An không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, cho thấy các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đặt niềm tin vào môi trường đầu tư của Long An.

Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An – Hội nhập và phát triển”. Ảnh: HD





Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Long An – Hội nhập và phát triển”, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định: Địa phương sẽ tập trung vào cải cách lại môi trường đầu tư, tạo một môi trường thông thoáng, thuận lợi hơn để cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận. Đồng thời tập trung xúc tiến với đối tác chiến lược và có trọng tâm hơn, để quá trình thu hút đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong thời gian tới.

Tỉnh Long An cũng sẽ tranh thủ tận dụng tối đa các lợi thế, tạo thêm nhiều cơ hội để kết nối thêm nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư về với địa phương. Đặc biệt là những đối tác chiến lược, quan tâm đến lĩnh vực công nghệ cao, xanh bền vững.

“Thời gian qua chúng tôi có những cái cần phát huy. Đặc biệt là trong thủ tục hành chính. Những vấn đề gì thấy không cần thiết về thủ tục chúng tôi cam kết sẽ tinh gọn hơn nữa. Tới đây chúng tôi cũng sẽ định hướng để đào tạo nguồn lao động dành riêng cho doanh nghiệp FDI", ông Út nói.

Lãnh đạo tỉnh Long An cho rằng, chắc chắn tới đây sẽ rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp Nhật Bản để liên kết đào tạo nhân lực. Kể cả những lĩnh vực đầu tư hạ tầng, đầu tư nhà ở cho chuyên gia và nhà ở xã hội.

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM, ông Ono Masuo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Theo đánh giá của ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, tỉnh Long An là địa phương có vị trí quan trọng, kết nối TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây không chỉ có tài nguyên, nông nghiệp phong phú, với sản lượng hàng đầu cả nước mà còn có nhiều khu công nghiệp và quỹ đất dành cho sản xuất.

Tỉnh cũng là địa phương có số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều nhất trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông hy vọng, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, những chính sách ưu đãi, hỗ trợ để góp phần đưa thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến với Long An.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được khẳng định Long An sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư. Ảnh: HD

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, với thông điệp “khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của tỉnh’’, cùng chia sẻ, cùng đồng hành, chính quyền tỉnh Long An sẽ luôn tiếp thu các ý kiến phản hồi, cùng đối thoại để hoàn thiện hơn nữa năng lực và hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư nói chung, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề về lao động cho doanh nghiệp. Ông cũng mong muốn và đặt hàng doanh nghiệp Nhật Bản đồng hành với tỉnh trong đào tạo lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp khi đến với Long An và đồng hành với chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được cho biết tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đến đầu tư tại tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận về những chính sách, môi trường để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Long An. Ảnh: HD

Hội nghị xúc tiến đầu tư Nhật Bản năm 2023 là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh nổi bật và hấp dẫn của tỉnh Long An đến các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản.

Trong đó, tỉnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác Nhật Bản về xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, phát triển nguồn nhân lực, thị trường lao động.

Theo PLO