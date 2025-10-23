Nhà đầu tư vàng lâu năm chia sẻ kinh nghiệm tránh tâm lý fomo

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” vừa diễn ra mới đây, nhiều chuyên gia có ý kiến bày tỏ ấn tượng trước tốc độ leo thang của các loại kim loại quý vàng - bạc, đồng thời khuyến nghị cách tiếp cận kỷ luật để hạn chế rủi ro trong bối cảnh kinh tế, tài chính toàn cầu nhiều biến động.

Giá vàng dự báo vẫn tiếp tục “lên đồng”

Ghi nhận thị trường cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, thị trường vàng trải qua một nhịp tăng dựng đứng trên phạm vi toàn cầu (mức tăng quanh 55% so với cuối 2024). Diễn biến này lan sang Việt Nam với giá trong nước liên tục lập đỉnh mới rồi rung lắc mạnh những ngày gần đây. Ngày ghi nhận đà tăng mạnh nhất gần đây là 21/10, khi nhiều hệ thống niêm yết vượt 154 triệu đồng/lượng ở vàng miếng/nhẫn, mức cao nhất trong nhiều tuần trước đó.

Sáng 22/10, thị trường giảm sốc, nhiều nơi lùi về khoảng 146,5–149,8 triệu đồng/lượng và giá thế giới cũng đảo chiều giảm sâu sau phiên lao dốc trước đó, phản ánh áp lực chốt lời. Và sáng nay (23/10), giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng giảm theo đà lao dốc của thế giới. Nhiều hệ thống lớn niêm yết vàng miếng SJC quanh 146,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua – bán); DOJI, PNJ và SJC đều ghi nhận mức này vào đầu giờ sáng, giảm khoảng 3,9–4,9 triệu đồng/lượng so với cuối ngày 22/10.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược”, TS. Võ Trí Thành, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, nhấn mạnh quy mô và nhịp độ tăng của vàng là chưa từng có. “Từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng tới 55 - 56%, cao ngất ngưởng. Lúc giá vàng thế giới lên 3.000 USD/ounce, tôi đã bất ngờ, sau đó dần dần vượt 4.000 USD/ounce và dự báo còn có thể tăng cao nữa” – ông Thành chia sẻ.

Lý giải vì sao giá vàng tăng mạnh, ông Huỳnh Minh Tuấn, Nhà sáng lập FIDT kiêm Phó chủ tịch Chứng khoán APG cho rằng, trong 10 tháng đầu năm, giá vàng thế giới tăng tới 56% và chủ yếu xuất phát từ ba động lực chính. Thứ nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm chậm và gia tăng sức hấp dẫn của vàng. Thứ hai, lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan khiến vàng trở thành kênh trú ẩn an toàn. Thứ ba, nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Kết lại, ông nhấn mạnh: “Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm trong thời gian tới”.

Cùng diễn biến quốc tế, thị trường trong nước thời gian qua cũng biến động dồn dập. Theo ông Nguyễn Quang Huy (Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi), “độ nóng” của giá vàng nội địa một phần đến từ thói quen tích trữ ăn sâu trong văn hóa tài chính của người Việt. Khi giá leo thang, tâm lý phòng thủ và sợ bị bỏ lỡ (FOMO) bùng lên, tạo nên những hàng dài người chờ mua vàng; đây là phản xạ phổ biến nhưng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu phương án quản trị giá và thời điểm.

Nhà đầu tư : Cần bình tĩnh, kỷ luật, tích sản đúng sức và nói không với đòn bẩy

Từ góc nhìn của một nhà đầu tư đã tích sản vàng dài hạn, chuyên gia vàng – bạc Chu Phương cho biết, mức biến động vừa qua “là quá lớn” và có thể khiến nhà đầu tư thiếu nền tảng, không trường vốn dễ rơi vào trạng thái lo lắng. Bà cho biết, sáng 22/10, giá vàng SJC đã giảm đến 5 triệu đồng/lượng. Biến động quá mạnh như thế dễ khiến những nhà đầu tư không trường vốn, không tích sản từ nền giá thấp rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ”.

Theo bà, những người mới nhập cuộc thường kỳ vọng lặp lại mức tăng “50 – 60%” như giai đoạn vừa qua, nhưng rất có thể rơi vào tình huống “vừa mua đã lỗ” khi thị trường đảo chiều.

Bà Chu Phương đặc biệt cảnh báo rủi ro mua bán ngoài hệ thống: “Những nhà đầu tư có tâm lý fomo, không mua được vàng từ các thương hiệu chính thức mà giao dịch qua tay trên thị trường “chợ đen” sẽ đối mặt 2 rủi ro lớn: chất lượng vàng và không có hóa đơn chứng từ”.

Bà dùng hình ảnh trực quan để nhấn mạnh tính nguy hiểm của việc giao dịch tự do: “Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa fomo ở mức giá cao, ngoài rủi ro điều chỉnh thị trường còn đối mặt thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang cầm hòn than nóng. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng”.

Ngoài rủi ro giá và chất lượng, bà lưu ý chi phí cơ hội về thời gian, công sức: nguồn cung khan hiếm buộc nhiều người xếp hàng hàng giờ để mua 1–2 chỉ, thậm chí có người xếp hàng mà vẫn không mua được.

Đề xuất cách tiếp cận thực dụng, ông Huỳnh Minh Tuấn khuyến nghị chiến lược tích lũy theo kế hoạch cố định: “Nếu áp dụng chiến lược tích lũy vàng theo kiểu mua đều hàng tháng theo đúng khả năng tài chính thì trong khoảng 10 năm trở lại đây đều đem lại kết quả khá tốt. Chiến lược này an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu quả, hơn hẳn việc đánh cược bất chấp rủi ro”.

Từ góc độ kinh tế học, PGS.TS Ngô Trí Long tái khẳng định “chân lý” đầu tư dài hạn: “vàng không bao giờ mất giá trị mà chỉ thay đổi chủ nhân”, song nhấn mạnh kỷ luật tài chính và sử dụng đòn bẩy bằng không. Ông nêu gợi ý phân bổ: “Nếu có trong tay 100 đồng, tôi sẽ đầu tư 70 đồng vào vàng và 30 đồng vào bạc. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư trong khả năng của mình, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư”.

Liên quan đến vấn đề về mua bán vàng, từ ý kiến của các chuyên gia tại Diễn đàn có thể rút ra ba nguyên tắc cốt lõi:

Thứ nhất, vàng giữ vai trò “trụ phòng thủ” của danh mục trong bối cảnh bất định, phù hợp với chiến lược tích sản đều đặn theo khả năng tài chính.

Thứ hai, bạc có thể là tài sản bổ sung, nhưng biến động lớn, vì vậy chỉ nên nắm giữ tỷ trọng nhỏ và tuyệt đối không vay mượn để đầu tư.

Thứ ba, minh bạch hóa giao dịch là chiếc “khóa an toàn”: mua bán tại tổ chức được cấp phép, có hóa đơn – chứng từ, truy xuất nguồn gốc; tránh hoàn toàn thị trường tự do để không biến khoản đầu tư thành “hòn than nóng”.

Đà tăng dữ dội của vàng là sản phẩm của những cú hích vĩ mô và tâm lý phòng thủ lan rộng, nhưng “lợi nhuận nhanh” không phải là câu trả lời bền vững cho mọi nhà đầu tư. Trong khi tình hình nhiều biến động, thông điệp xuyên suốt từ các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 vẫn nhất quán: bình tĩnh, kỷ luật, tích sản đúng sức và nói không với đòn bẩy. Với cách tiếp cận ấy, nhà đầu tư không chỉ bảo toàn được giá trị trong ngắn hạn mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc cho chiến lược tài chính dài hạn của gia đình.