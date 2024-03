Nhà máy đầu tiên tại Việt Nam nhận giải thưởng TPM Consistency tại TPM Awards 2023: C.P Bình Dương

Xuất sắc vượt qua hai vòng đánh giá vào tháng 6 và tháng 12 năm 2023, nhà máy thức ăn chăn nuôi Bình Dương đã được ghi tên trong TPM Awards 2023 Winners List do Viện Bảo dưỡng Nhà máy Nhật Bản (Japan Institute of Plant Maintenance-JIPM) công bố vào tháng 2/2024 và nhận giải thưởng trực tiếp trên sân khấu giải thưởng TPM Awards tại Kyoto, Nhật Bản vào ngày 20/3/2024.

Đại diện CPV - Nhà máy thức ăn chăn nuôi Bình Dương nhận giải thưởng TPM Consistency.

Trong danh sách nhận giải thưởng TPM 2023 có các công ty đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Pháp, Italya, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Brazil v.v… TPM là viết tắt của Total Productive Maintenaince, là một tư duy hay phương pháp quản lý liên kết hai khái niệm Bảo dưỡng và Năng suất. Mục tiêu của TPM là tối đa hóa hiệu suất thiết bị nhằm nâng cao năng suất sản xuất, đồng thời nâng cao ý thức và sự hài lòng với công việc của người lao động. TPM trải qua 5 cấp bậc đánh giá: Excellence, Consistency, Special, Advance và World Class.

Các chuyên gia đến từ Nhật Bản đánh giá quá trình thực hiện TPM vòng 1.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Bình Dương bắt đầu thực hiện TPM từ năm 2013, Năm 2018, nhà máy đạt giải thưởng cấp 1: Giải thưởng Excellence và năm 2023, nhà máy vinh dự đạt giải thưởng Consistency (Giải thưởng cấp 2).

Các chuyên gia đánh giá thực hiện TPM tại nhà máy (Vòng 2).

Đại diện C.P. Việt Nam, dẫn đầu là ông Chaiwut Mekhora - Phó tổng giám đốc cấp cao cùng ban lãnh đạo đã vinh dự lên sân khấu nhận giải thưởng danh giá này. Giải thưởng lần này là sự nỗ lực và cố gắng của đội ngũ cán bộ và công nhân viên của nhà máy và là sự hỗ trợ, đồng hành của ban lãnh đạo công ty và đội ngũ cán bộ TPM. Đây cũng là nhà máy đầu tiên của C.P. Việt Nam nói riêng, Việt Nam nói chung đạt giải thưởng này.

Nhà máy C.P. Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển hoạt động để hướng tới các cấp độ thực hiện TPM cao hơn nữa.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhà máy Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển hoạt động TPM nhằm hướng tới giải thưởng TPM ở mức 3 – Special Award, chú trọng vào việc tạo ra sự khác biệt so với các hoạt TPM của JIPM để hướng tới tối đa hóa hiệu suất nhà máy, tối thiểu hóa chi phí sản xuất, đạt được 3 Zero (Zero Accident – Zero Defect – Zero Breakdown) nhằm tăng khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường, giúp công ty phát triển bền vững. Bên cạnh đó, CPV cũng đang triển khai hệ thống TPM sang chuỗi Feed – Farm – Food nhằm mở rộng các lợi ích mà hệ thống này mang lại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.