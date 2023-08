Người Thái mang nhãn Việt Nam sang bán tại siêu thị Thái Lan, giá 230.000 đồng/kg

NHÃN VIỆT NAM TẠI THÁI LAN CÓ GIÁ 230.000 ĐỒNG/KG

Ngày 18/8, nhãn Việt Nam có mặt trên kệ siêu thị Tops, nằm trong Trung tâm thương mại CentralwOrld, thủ đô Bangkok, Thái Lan. Mức giá niêm yết cho mỗi kg nhãn xuất xứ Việt Nam sau khi khuyến mãi lên đến 230.000 đồng.

Theo Central Retail tại Việt Nam - đơn vị xuất khẩu nhãn Việt Nam qua Thái Lan, dự kiến có khoảng 2,3 tấn nhãn Việt Nam sẽ được tiêu thụ tại các siêu thị thuộc hệ thống của họ trong mùa vụ này.

Nhãn Việt Nam có mặt trên kệ siêu thị Tops, Thái Lan ngày 18/8. Ảnh: T.Tân

Ông Paul Le - Phó Chủ tịch Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết hiện nay, trái nhãn của Việt Nam đang vào mùa. Đây là loại nhãn được trồng tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Nhãn được trồng theo tiêu chuẩn Global GAP, thu hoạch tại vùng trồng có mã số và đạt chuẩn đủ điều kiện để xuất khẩu đi Thái Lan.



Theo ông, đây là kết quả sau nhiều nỗ lực của doanh nghiệp và đối tác trong việc thúc đẩy xuất khẩu trái nhãn của Việt Nam sang thị trường Thái Lan, qua kênh bán lẻ hiện đại.

“Năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm xuất gần 1 tấn trái nhãn sang Thái Lan. Chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng Thái Lan rất thích trái cây này. Đó cũng là lý do năm nay chúng tôi xuất khẩu nhãn sang Thái Lan tăng trưởng 140% so với năm ngoái”, ông Paul Le nói và cho biết đang nỗ lực để đưa nhãn Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan tăng trưởng đều đặn qua từng năm.

Tháng trước, doanh nghiệp bán lẻ này cũng đã xuất khẩu chính ngạch 3 tấn vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang sang thị trường Thái Lan. Trái vải của Việt Nam đã được bày bán bắt mắt trên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall để bán cho người tiêu dùng ở thủ đô Bangkok. Giá bán vải thiều của Việt Nam tại Thái Lan là 259 bath/hộp, tương đương 173.000 đồng/kg.

Theo doanh nghiệp bán lẻ, Thái Lan có thế mạnh về nông nghiệp, và cũng là một thị trường nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.

TÌM CƠ HỘI CHEN CHÂN VÀO THỊ TRƯỜNG THÁI LAN

Không chỉ nhãn, đặc sản của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM cũng đang có mặt tại thủ đô Bangkok để giới thiệu, chào hàng với các nhà bán lẻ Thái Lan.

Các doanh nghiệp đang tham gia “Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023” do Bộ Công Thương Việt Nam và Tập đoàn Central Retail Việt Nam đồng tổ chức. Với “chủ đề The Magical Taste of Vietnam - Hương vị phương Nam”, do đó, hầu hết là các loại nông sản, đặc sản, sản phẩm chế biến từ nông sản của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải tại Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023. Ảnh: Moit

Các doanh nghiệp tại Long An mang bánh làm từ chùm ngây, bánh tráng các loại, chả giò, lạp xưởng, nem nướng, trái cây sấy, hàng mỹ nghệ giới thiệu tới người tiêu dùng Thái. Bến Tre có dừa sấy giòn, kẹo dừa, thạch dừa các loại. Kiên Giang giới thiệu các loại nước mắm truyền thống chỉ dẫn địa lý Phú Quốc, gạo hữu cơ.

Bạc Liêu mang tôm khô, hải sản đông lạnh, bánh phồng tôm, tổ yến sơ chế… Trà Vinh có các sản phẩm đến từ dừa). Đồng Tháp là các loại đặc sản như sen sấy nguyên vị, xoài cô đặc, mãng cầu xiêm cô đặc…

Các doanh nghiệp của doanh nghiệp TP.HCM chào hàng cà phê đặc sản, hạt điều, hạt macca, yến sào, tổ yến chưng sẵn, cao xoa thảo dược, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gia dụng…

Trong khuôn khổ của Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay, Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức “Kết nối cung cầu giữa Doanh nghiệp Việt Nam và Doanh nghiệp Thái Lan”, nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị thu mua của Tập đoàn Central Group Thái Lan.

Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chào hàng với các nhà thu mua trong nhiều lĩnh vực, như mảng thực phẩm: Central Food Hall, Tops Super Store, Tops Market, Tops daily, mini go!; mảng F&B: CRG; mảng thương mại: CPN; mảng kinh doanh khách sạn: CHR; mảng đồ gia dụng, nội thất: B2S, Office Mate, Thai Watsadu.

Bà Jariya Chirathivat - Phó Tổng giám đốc điều hành, phát triển Kinh doanh của Central Group, cho rằng chương trình này có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở cửa thị trường Việt Nam tại Thái Lan. “Việc giới thiệu những chủ sở hữu và doanh nhân có thể nhập khẩu hàng hóa có thương hiệu từ Việt Nam đến tay người tiêu dùng Thái Lan, góp phần gia tăng cơ hội kết hợp kinh doanh giữa hai quốc gia”, bà nói.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết trong những năm gần đây, Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối tại các nước trong đó có Thái Lan.

"Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan là sự kiện thường niên quan trọng trong khuôn hoạt động này, được tổ chức từ năm 2016 đến nay. Sau nhiềm năm tổ chức, sự kiện đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực trong tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa hai nước thông qua việc kết nối hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ quảng bá sản phẩm địa phương sang thị trường Thái Lan”, ông Hải nhấn mạnh.