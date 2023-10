Nhiều doanh nghiệp có tâm lý “sợ” Kiểm toán Nhà nước nên khai sai

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, toàn bộ dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 của "ông lớn" Phát Đạt (HoSE: PDR) đã được thành phố Thuận An phê duyệt quy hoạch. Đây là tín hiệu lạc quan cho thị trường bất động sản Bình Dương nói riêng và thị trường bất động sản phía Nam nói chung.