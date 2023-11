Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (17/11): Nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền như phân đạm, chứng khoán, xây dựng được quan tâm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 16/11, áp lực chốt lời diễn ra từ đầu phiên sáng khiến thị trường có tới gần 300 mã cổ phiếu giảm điểm. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn được thể hiện khi nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như phân đạm, bảo hiểm vẫn thu hút được sức mua.

Bước sang phiên chiều, đà tăng mạnh từ nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản đã giúp VN-Index đảo chiều lấy lại sắc xanh. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 3,03 điểm, tương đương với 0,27%, lên 1.125,53 điểm.

Cổ phiếu FPT được duy trì khuyến nghị khả quan và nâng giá mục tiêu 1 năm dựa trên phương pháp SOTP lên 100.100 đồng/CP. Ảnh: FPT

Áp lực cung cổ phiếu sẽ gây sức ép khi thị trường tăng điểm

Phiên giao dịch hôm nay (17/11), Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, ngưỡng hỗ trợ MA200 lại một lần nữa được VN-Index test trong phiên giao dịch 16/11. Mức sụt giảm của thị trường chung là không lớn và thanh khoản suy giảm trong khi điều chỉnh. Trong khi đà giảm thu hẹp và sắc xanh quay lại, lực cầu có chiều hướng gia tăng hơn.

Đây là những tín hiệu cho thấy xu hướng hồi phục vẫn đang chiếm ưu thế hơn. Nhịp rung lắc xuất hiện và cuối phiên đảo chiều xanh điểm cho thấy khả năng cao sắc xanh sẽ tiếp diễn trong các phiên tới.

"Chúng tôi vẫn luôn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục trong suốt 3 tuần qua và nhà đầu tư có thể tiếp tục tăng dần tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận", chuyên gia CSI khuyến nghị.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì dự báo chỉ số VN-Index nhiều khả năng có thể tiếp tục duy trì quán tính tăng điểm lên vùng đích kỳ vọng quanh 1.145 (+/-5) điểm trước khi gặp áp lực điều chỉnh trở lại.

Nhà đầu tư nên nắm giữ các vị thế trading đã mở một phần tại vùng hỗ trợ gần và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục.

FPT giao dịch ở mức P/E 2024 hấp dẫn là 14,1x so với mức trung bình là 14,9x của các công ty cùng ngành. Ảnh: FPT

Trong khi đó, Chứng khoán Agriseco thì khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 70-80% danh mục trong xu hướng tăng của thị trường. Có thể thực hiện hóa một phần lợi nhuận trong các phiên tăng mạnh và dịch chuyển sang các nhóm hiện đang thu hút dòng tiền.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), thị trường chưa có tín hiệu tạo đỉnh. Điều này có thể làm cho VN-Index tiếp tục hướng lên khu vực 1.150 điểm. Thế nên, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với những cổ phiếu đang có xu hướng thu hút dòng tiền thuộc nhóm ngành như phân đạm, chứng khoán, xây dựng…

Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Phiên giao dịch hôm nay, Chứng khoán SSI dành khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu FPT của Công ty CP FPT.

Theo SSI, đơn vị này duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FPT và nâng giá mục tiêu 1 năm dựa trên phương pháp SOTP lên 100.100 đồng/CP (tiềm năng tăng giá là 8%). FPT giao dịch ở mức P/E 2024 hấp dẫn là 14,1x so với mức trung bình là 14,9x của các công ty cùng ngành.

Trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu ký mới chậm lại, biên lợi nhuận trước thuế của mảng CNTT trong nước và quảng cáo trực tuyến thu hẹp cần được theo dõi thêm, chúng tôi kỳ vọng FPT sẽ giành được nhiều hợp đồng hơn nhờ lợi thế chi phí thấp và lợi ích dài hạn từ độ nhận diện càng tăng trên thị trường quốc tế.

Hơn nữa, mảng giáo dục của FPT cũng được kỳ vọng sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng vững chắc trong năm 2024, nhờ chênh lệch giữa cung và cầu giáo dục ở trong nước và kỳ vọng Đại học FPT sẽ tiếp nhận lứa sinh viên đầu tiên ngành Vi mạch bán dẫn.

"Chúng tôi cũng cho rằng rủi ro tỷ giá liên quan đến nợ nước ngoài của FPT cũng không đáng kể nhờ chiến lược phòng ngừa rủi ro; FPT cũng duy trì tỷ lệ thanh toán lãi vay và mức tiền mặt ròng cao", chuyên gia SSI khuyến nghị.

Cổ phiết TCB cũng được khuyến nghị mua vào. Ảnh: TCB

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Theo đó, VCSC nâng khuyến nghị cho VPB từ khả quan lên mua và tăng giá mục tiêu thêm 2,1% lên 24.000 đồng/CP, chủ yếu do (1) tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và (2 ) tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số dự báo tăng 0,9% trong giai đoạn 2023-2027 (thay đổi lần lượt -5,7%/5,5%/7,2%/1,3%/-2,8% trong năm 2023/2024/2025/2026/2027).

VCSC cũng điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 xuống mức 11,9 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với năm trước) so với dự báo trước đây chủ yếu là do (1) mức giảm 3.1% trong dự báo thu nhập từ lãi (NII) do hạ dự phóng về NIM, cao hơn (2) mức giảm 3,8% trong dự báo phí dự phòng của chúng tôi.

Ngoài ra, VCSC điều chỉnh giảm 34,8% dự báo lỗ ròng cả năm của FEC do kết quả kinh doanh quý III/2023 tốt hơn kỳ vọng, dẫn đến mức lỗ phân bổ cho cổ đông thiểu số giảm tương ứng.

"Chúng tôi cho rằng các yếu tố tích cực góp phần tăng trưởng mạnh cho lợi nhuận của VPB trong giai đoạn 2024-2025 bao gồm: (1) tăng trưởng doanh thu phục hồi, (2) chi phí tín dụng giảm từ mức cơ sở cao vào năm 2023 và (3) đóng góp từ FEC tăng dần", chuyên gia của VCSC nhận định.

Hiện tại, VPB công bố hoàn tất việc bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui vào giữa tháng 10/2023.

Ngoài ra, Chứng khoán Vietcap (VCSC) cũng dành khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ở mức 42.200 đồng/CP.

Tác động tích cực đến định giá của VCSC từ việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024 bị ảnh hưởng bởi (1) mức giảm 4,1% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi (với mức giảm tương ứng là -0,7%/-1,8%/ -10,8%/-5,3%/-1,0% cho năm 2023/24/25/26/27) và (2) việc chúng tôi giảm giả định về P/B mục tiêu của TCB từ 1,2x xuống 1,1x dựa trên Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM).

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do chúng tôi (1) giảm dự báo thu nhập từ lãi (NII) thêm 4,5% do chúng tôi giảm giả định NIM trung bình từ 4,78% xuống 4,51%, (2) giảm dự báo thu nhập phí ròng (NFI) thêm 1,3% do mức giảm trong thu nhập phí bancassurance và (3) tăng dự báo tổng chi phí dự phòng thêm 3,7%. Giả định trung bình của chúng tôi cho chi phí tín dụng giai đoạn 2023-2027F là 0,98%.