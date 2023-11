Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (16/11): Đang "siết" nồng độ cồn, vì sao cổ phiếu SAB được khuyến nghị?

16/11/2023 6:30 AM (GMT+7)

Chỉ số VN-Index mở cửa ngày 15/11 với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết nhóm cổ phiếu. Đặc biệt, nhóm 30 cổ phiếu vốn hóa lớn (VN30) đồng loạt thu hút lực cầu đã dẫn sóng thị trường, giúp chỉ số VN-Index có lúc tăng hơn 22 điểm. Tuy nhiên, do áp lực chốt lời xuất hiện gần cuối phiên sáng và kéo dài cho hết phiên chiều, khiến nhiều cổ phiếu không còn giữ được mức tăng giá tốt nhất.

Chốt phiên, VN-Index tăng 12,77 điểm (+1,15%), lên 1.122,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 937,96 triệu đơn vị, giá trị hơn 19.655 tỷ đồng. HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,45 điểm (+0,2%), lên 227,88 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 108,42 triệu đơn vị, giá trị 2.059,46 tỷ đồng.

Còn trên UPCoM, chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,35 điểm (+0,41%), lên 87 điểm với 189 mã tăng và 91 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 37,19 triệu đơn vị, giá trị 525,69 tỷ đồng.

Cổ phiếu SAB của Sabeco được khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 88.050 đồng/CP (tiềm năng tăng giá: 43,6%). Ảnh: Sabeco

Nhà đầu tư nên thận trọng trước trạng thái gia tăng nguồn cung cổ phiếu

Phiên giao dịch chứng khoán hôm nay (16/11), chỉ số VN- Index đã vượt được mốc MA 200 - một tín hiệu xác nhận xu hướng tăng của thị trường và vùng kháng cự tiếp theo của chỉ số này là 1.152 - 1.164 điểm. Tuy nhiên, do hôm nay có sự kiện đáo hạn hợp đồng chứng khoán phái sinh nên diễn biến thị trường có thể biến động bất thường. Do vậy, nhà đầu tư nên thận trọng trước trạng thái gia tăng nguồn cung cổ phiếu.

Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) vẫn duy trì quan điểm lạc quan về thị trường và tiếp tục ưu tiên vị thế nắm giữ.

Theo CSI, việc tăng điểm với một thân nến đỏ trong phiên 15/11 nên khả năng cao sẽ có rung lắc trong phiên tới, nên nhà đầu tư có thể tăng thêm tỷ trọng ở những mã đang có lợi nhuận khi thị trường chung có nhịp chỉnh.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhấn mạnh, việc lực cầu suy yếu kết hợp với lực cung bán ra tăng mạnh quanh ngưỡng cản gần 1.14x điểm đã khiến cho đà tăng tích cực của chỉ số VN-Index không duy trì được đến cuối phiên 15/11.

Mặc dù vậy, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục của VN-Index vẫn tiếp tục được đánh giá cao với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.11x điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị mở mua một phần vị thế trading ngắn hạn quanh ngưỡng hỗ trợ đã đề cập nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn.

Còn theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư chỉ nên giải ngân mua cổ phiếu tại các phiên rung lắc, hạn chế mua đuổi ở những phiên tăng điểm mạnh. Với việc thanh khoản gia tăng tốt trở lại, các nhà đầu tư có thể cân nhắc, theo dõi và giải ngân đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán trong các nhịp điều chỉnh.



Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay?

Trong bối cảnh không tích cực của nền kinh tế và cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trong ngành bia, chưa kể công tác "siết" nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông đang được triển khai khá quyết liệt song cổ phiếu SAB của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vẫn được Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 88.050 đồng/CP (tiềm năng tăng giá: 43,6%).

Cụ thể, kết quả kinh doanh thực tế của thấp hơn so với kỳ vọng của PHS một ít – doanh thu 9 tháng YTD và NPAT của Sabeco lần lượt đạt 21.941 tỷ đồng (-12,1% YoY) và 3.289 tỷ đồng (-26% YoY), thấp hơn 9% và 4,7% dự phóng mới nhất của PHS.

Cổ phiếu SAB được khuyến nghị mua trong bối cảnh công tác "siết" nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện giao thông đang được triển khai khá quyết liệt. Ảnh: Sabeco

Doanh thu thuần trong quý III 2023 của SAB đạt 7.415 tỷ đồng (-14% YoY, -10,8% QoQ), điều này là do mức tiêu thụ chung yếu ớt của thị trường chung dẫn đến giảm sản lượng bia bán ra. Theo số liệu của GSO, sản lượng bia cho 9 tháng đầu năm đã giảm hơn 21% YoY. PHS cho rằng xu hướng thắt chặt chi tiêu để chuyển sang các sản phẩm giá cạnh tranh hơn sẽ giúp công ty hưởng lợi.

Biên lợi nhuận gộp (GPM) của quý III/2023 đạt 30,1%, giảm 109bps so với cùng kỳ. Giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí đóng gói tăng cao do giá chốt đầu năm đã bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Công ty đã chốt giá nguyên vật liệu đến hết 2023 và chi phí đóng gói đến hết quý III/2023. Mặc dù chi phí đầu vào của năm sau được kỳ vọng sẽ thấp hơn, PHS dự phóng GPM sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại do tình hình kinh tế khó khăn sẽ cản trở công ty trong việc nâng giá bán (SAB đã nâng giá bán vào tháng 4/2023, PHS ước lượng khoảng 5%).

Chi phí SG&A đã tăng chóng mặt lên 22,3% do cạnh tranh gay gắt vì thị phần hiện tại. Cũng dễ hiểu khi SAB phải tăng mức độ marketing và kích cầu để chạy đua kịp với các đối thủ như Heineken, Carlsberg. PHS tin rằng sự cạnh tranh này sẽ không kết thúc sớm ngay cả khi kinh tế hồi phục.

Khuyến nghị hiện tại của PHS cho SAB là mua với giá mục tiêu 88.050 đồng/CP (tiềm năng tăng giá: 43,6%).

Ngoài SAB, một số công ty chứng khoán khác thì khuyến nghị với các mã ngân hàng (HDB,, VPB), và bất động sản (NLG, CTD)...