Nova F&B về tay chủ Singapore trong tiếc nuối: Toàn thương hiệu đình đám, sở hữu mặt bằng vàng, phát triển bất chấp Covid-19

Nova FnB - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực của Nova Group, đã chính thức về tay chủ mới là một doanh nghiệp Singapore, thông qua sự thu xếp của VinaCapital.



Kết quả này không mấy bất ngờ khi Nova Group đang tái cấu trúc trong bối cảnh khó khăn. Thay vào đó, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi Nova FnB đã “đánh nhanh thắng nhanh” chỉ trong vài năm, phủ khắp nhiều khu vực đắc địa tại TP.HCM, và luôn tấp nập khách.

Sở hữu toàn thương hiệu đình đám, vị trí kim cương

Nova FnB chính thức thành lập từ tháng 8/2020, trực thuộc Nova Service. Nova FnB chuyên cung cấp dịch vụ ẩm thực, dịch vụ quản lý và vận hành các thương hiệu đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực F&B tại các dự án do Novaland phát triển.

Với mục tiêu này, các nhà hàng, thương hiệu do Nova FnB sở hữu, nhượng quyền và vận hành nhằm tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tại các dự án. Mục tiêu là phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm, với hệ thống hàng trăm chuỗi nhà hàng, cà phê, bar, club… nhằm gia tăng giá trị kết nối và trải nghiệm của khách hàng trong hệ sinh thái.

Một trong những cửa hàng Phin Deli hiếm hoi thuộc sở hữu của Nova F&B còn lại hiện nay ở TP.HCM. Ảnh: Phúc Minh

Tham vọng của Nova Group trong mảng F&B là góp phần đưa các dự án bất động sản của Novaland trở thành điểm đến vui chơi, giải trí và ẩm thực hàng đầu Việt Nam và khu vực.



Có thể thấy mô hình này của Nova ngay tại TP.HCM ở khu vực triển lãm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1. Hàng loạt thương hiệu F&B thuộc phân cao cấp quy tụ, phục vụ khách hàng của tập đoàn, cũng như xem đây là “mô hình mẫu” tại các dự án của Nova tại các tỉnh thành.

Sự chú ý của Nova FnB thời gian qua càng mạnh mẽ hơn khi xuất hiện ở hàng loạt vị trí “kim cương” tại TP.HCM. Cuối năm 2021, vừa sau khi “mở cửa” hậu Covid-19, mặt bằng đắc địa tại Ngã 6 Phù Đổng về tay Nova, cửa hàng Phin Deli đã mọc lên. Sau đó, một loạt vị trí đắc địa khác ở TP.HCM cũng được Nova “gom” để làm thương hiệu cho Phin Deli, Saigon Casa…

Ở thời điểm huy hoàng, Nova FnB sở hữu 46 cửa hàng đang hoạt động với 18 thương hiệu: Marina Club, The Dome Dining & Drinks, Dynasty House, Phindeli, Mojo Boutique Coffee, Carpaccio, Shri Restaurant & Lounge, Tib, JUMBO Seafood, Sushi Tei, Crystal Jade Palace (Singapore), Gloria Jean’s Coffees (Úc), Pizza Maru (Hàn Quốc), Mango Tree (Thái Lan), Yakiniku BBQ (Nhật Bản)…

Đáng chú ý, dù đối mặt tình hình khó khăn sau Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp F&B vất vả thì Nova FnB vẫn mở rộng thần tốc. Đi theo phân khúc cao cấp, các cửa hàng thuộc lĩnh vực F&B của Nova luôn tấp nập, thậm chí với mô hình nhà hàng, khách phải đặt trước mới có bàn.

Ra đi trong tiếc nuối

Nova Group quyết định rút lui khỏi ngành dịch vụ nhà hàng, ẩm thực trong tình hình tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý, dữ liệu từ một đơn vị thống kê cho biết chỉ sau một năm thành lập, doanh thu Nova FnB đã vượt 200 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt hơn 65%. Lợi nhuận trước thuế theo đó cũng cải thiện từ mức âm 1,5 tỷ đồng năm 2020 lên dương 3,8 tỷ đồng.

Thậm chí, dù là tên tuổi mới nhưng hết năm 2022, Nova FnB đã hòa vốn, điều ít doanh nghiệp F&B làm được. Vì vậy, sự rút lui của Nova trong lĩnh vực F&B để lại nhiều tiếc nuối.

Ở thời điểm huy hoàng, Nova FnB sở hữu 46 cửa hàng đang hoạt động với 18 thương hiệu. Ảnh: Phúc Minh

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, gồm các chuyên gia trong ngành F&B, cũng đánh giá trong tình hình hiện nay, Nova khó có phương án tối ưu hơn. Bởi, nếu tiếp tục quản lý, Nova phải bỏ ra không ít chi phí mua lại và phát triển hàng loạt thương hiệu, cũng như trả tiền thuê các mặt bằng ở những vị trí kim cương đã thuê.



Bằng chứng là thời gian qua, một loạt cửa hàng vị trí đắc địa như Phin Deli Hồ Con Rùa, Saigon Casa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) đóng cửa. Trong khi tình hình bất động sản khó khăn, các thương hiệu tại khu triển lãm 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai cũng ngưng hoạt động. Các thương hiệu ở các dự án như Bình Thuận, Đồng Nai cũng kém hiệu quả.

Điều này cũng được một nguồn tin từ phía Nova Group cho biết trước đây. Theo vị này, hệ sinh thái của tập đoàn còn có mảng bất động sản nên không gặp nhiều khó khăn về mặt bằng. Ngoài một số mặt bằng đi thuê thì còn có nhiều mặt bằng đẹp sẵn có trong các dự án.

Tuy nhiên, khi vấn đề pháp lý tại các dự án gặp khó đã gây áp lực trực tiếp lên lĩnh vực F&B.

Sau khi được bán cho một doanh nghiệp Singapore, Nova FnB sẽ được vận hành bởi IN Holdings. Đây là chủ sở hữu các trung tâm hội nghị tiệc cưới lớn GEM Center, White Palace, nhà hàng The Log Restaurant. Sau khi về tay chủ mới, Nova FnB sẽ được đổi tên thành IN Dining.