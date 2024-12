Ông Trump hứa không hất ghế Chủ tịch Fed của ông Powell

Tại lễ tôn vinh Asia’s Most Influential do Tatler Vietnam tổ chức, doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc Tập đoàn TTC đã được vinh danh ở hạng mục Asia’s Most Influential Magnates - nhà lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu châu Á.