Phân bón Bình Điền đồng hành với giải đua bò lớn nhất miền Tây

"Hội đua bò Bảy Núi" diễn ra tại sân đua bò xã Vĩnh Trung, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Bình Điền đồng hành cùng sự kiện đặc biệt này, một điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi các hoạt động văn hóa - thể thao tại tỉnh An Giang.

Các đại biểu tham dự Hội đua bò Bảy Núi.

Hội đua bò Bảy Núi do Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Tịnh Biên và UBND huyện Tri Tôn tổ chức. Đây là một dạng thức lễ hội nông nghiệp độc đáo có một không hai của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi An Giang gồm thị xã Tịnh Biên, huyện Tri Tôn nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2016.

Hội đua được luân phiên tổ chức tại hai địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống là thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của bà con dân tộc Khmer Nam bộ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước. Đó là thời gian mà người Khmer bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Các đôi bò trước giờ khai mạc.

Hội đua năm nay thu hút nhiều chủ nhân điều khiển bò tham gia với 64 đôi bò đến từ thị xã Tịnh Biên cùng các huyện Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn (tỉnh An Giang) và Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đây không chỉ là sự kiện thể thao dân gian thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau hòa mình vào không khí vui tươi, sôi động, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ nét đẹp độc đáo của văn hoá vùng miền.

Chủ nhân điều khiển cùng đôi bò tham dự Hội đua.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thông qua việc tài trợ cho Hội đua bò Bảy Núi sẽ giúp góp phần bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú hơn cho bà con, đồng thời cũng là cơ hội để chúng tôi tri ân và gắn kết hơn với cộng đồng nông dân, đặc biệt là nông dân miền Tây Nam bộ".

Các đôi bò tranh tài sôi nổi.

Công ty CP Phân bón Bình Điền tự hào đồng hành cùng Hội đua năm nay, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Với sứ mệnh phát triển nông nghiệp bền vững, Bình Điền không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm phân bón chất lượng cao cùng các giải pháp canh tác nông nghiệp thông minh, mà còn quan tâm đến việc hỗ trợ các hoạt động văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bà con nông dân và người dân tại các vùng miền.

Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (thứ 2 từ trái sang) và Ông Võ Văn Yên – Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương tại TP.HCM (bìa phải) trao Giải Nhất cho ông Lê Văn Mới (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) – chủ nhân đôi bò xuất sắc về Nhất hội đua.

Kết thúc Hội đua, ngoài các giải thưởng do Ban tổ chức trao tặng cho chủ nhân của các đôi bò về Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, ông Phan Văn Tâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền quyết định trao thưởng thêm cho Chủ nhân của đôi bò đã xuất sắc giành giải Nhất là ông Lê Văn Mới (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) một gói vật tư và giải pháp canh tác thông minh cho lúa trị giá 15 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Đức – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tịnh Biên (bìa trái) và Ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Bình Điền (bìa phải) trao Giải Nhì cho ông Nguyễn Văn Cấn (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên) – chủ nhân đôi bò xuất sắc về Nhì hội đua.

Hội đua bò Bảy Núi năm nay được truyền hình trực tiếp trên kênh ATV cùng các nền tảng số của Đài PTTH An Giang, và được Đài Truyền hình TP.HCM cùng 26 Đài PTTH trên cả nước hoà sóng, gồm Cà Mau, Hậu Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La và VOVTV.