Phát Đạt thương thảo mua khu đất 650 tỷ đồng

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), lô đất này do bà Trần Thị H. đứng tên và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lô đất này nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.HCM. Công ty giao cho ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, toàn quyền đàm phán giá mua nhưng không vượt quá mức 650 tỷ đồng.

Phát Đạt theo đuổi dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng trong nhiều năm nhưng cuối cùng TP.HCM chuyển hình thức đầu tư bằng nguồn ngân sách. Ảnh: Ngọc Huân

Theo báo cáo tài chính quý III/2024, Phát Đạt đạt doanh thu thuần 2,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 51 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 173 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 154 tỷ đồng, đều giảm mạnh so với năm ngoái.

Nguồn thu tài chính chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty liên kết như Bidici. Tổng tài sản của Phát Đạt đến cuối tháng 9/2024 đạt 22.663 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm gần 12.854 tỷ đồng.

Để ứng phó với khó khăn trong thị trường bất động sản, Phát Đạt đang tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án có tính pháp lý rõ ràng. Từ nay đến năm 2027, công ty dự kiến triển khai 6 dự án với doanh thu kỳ vọng 50.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phát Đạt đã huy động được 1.343 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu và 1.200 tỷ đồng từ vay nợ trong nửa đầu năm. Nhờ những biện pháp tái cơ cấu, công ty kỳ vọng vượt qua giai đoạn khó khăn và đạt được tăng trưởng bền vững trong tương lai.