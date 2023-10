Quốc Cơ - Quốc Nghiệp xin lỗi sau clip chồng đầu lái xe quảng cáo cho Dat Bike

Sau một tuần xuất hiện clip chồng đầu điều khiển xe máy quảng cáo sản phẩm mới của Dat bike, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ lên tiếng xin lỗi khán giả.

"Đây là lần đầu tiên Cơ Nghiệp lên tiếng sau 1 tuần xảy ra sự cố. Mặc dù cơ quan điều tra đã có kết luận đây không phải là vụ việc mang tính chất hình sự, nhưng bản thân Cơ Nghiệp vẫn cảm thấy vô cùng áy náy vì đã làm mọi người bận lòng.

Hình ảnh Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn vừa chạy xe trên đường phố vừa chồng đầu khiến dư luận dậy sóng. Ảnh cắt từ clip.

Với tư cách là nghệ sĩ đã từng được nhiều người yêu mến và tin tưởng, Cơ Nghiệp tự thấy mình không thể im lặng, mà phải có trách nhiệm gửi lời xin lỗi thành thật nhất tới mọi người. Đồng thời, Cơ Nghiệp cũng chân thành cảm ơn những người đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ anh em mình", anh em nghệ sĩ viết trên fanpage.

Cả hai còn khẳng định cho dù bất cứ việc gì xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ cố gắng để làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt vai trò của người nghệ sĩ, để có thể được tiếp tục cống hiến và yêu thương.

Tại buổi họp báo chiều 26/10, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng đã thông tin vụ việc liên quan đến video quảng cáo có hình ảnh chồng đầu đi xe máy không đội mũ bảo hiểm của 2 nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chồng đầu giữ thăng bằng lái xe máy chưa được phát hành, nhưng lan truyền trên mạng xã hội. Clip của nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trên mạng xã hội không thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao.

Thực tế đây là clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ghi hình, quay phim trong khu vực đường chưa kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ. Ảnh cắt từ clip.



Trong vai trò quản lý, Sở sẽ làm việc hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp về việc sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người dân.

Sở cũng nói rằng người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo.

Trước đó, Công an TP.Thủ Đức đã xác minh vụ việc và nhận định việc ghi hình, quay phim được thực hiện trong khu vực có rào chắn, trên đoạn đường chưa kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ, người không phận sự không được vào khu vực đang ghi hình.

Đây là nội dung quảng cáo cho mẫu xe điện Quantum của Công ty DAT bike, thực hiện vào ngày 25/9/2023 (diễn tập) và 28/9/2023 (chính thức) là một dự án do nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện.

Trong đó mỗi tổ chức, cá nhân được phân công một vai trò, nhiệm vụ cụ thể quy định rõ theo hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

Khi thực hiện cũng có đội ngũ y tế; có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên. Nội dung clip có sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ,… Đây là việc thực hiện quay quảng cáo. Do đó, chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng xử lý vi phạm tại Khoản 4 Điều 8 Luật quảng cáo về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lái xe máy chồng đầu không đội mũ bảo hiểm để quảng cáo cho thương hiệu xe điện mới của Startup Dat Bike. Ảnh: Dat Bike

Ngoài ra, dưới clip quảng cáo ghi rõ khuyến cáo "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào".

Sáng 23/10, sau khi video đăng tải và nhận phản ứng từ cộng đồng, Dat Bike có thông báo gửi các cơ quan báo chí và truyền thông, về đoạn phim ra mắt xe máy điện mới có hình ảnh Quốc Cơ – Quốc Nghiệp.

Theo nhà sản xuất xe máy điện này, đoạn phim nằm trong dự án ra mắt sản phẩm mới của công ty, được thực hiện vào tháng 9/2023 tại thành phố Thủ Đức. Đơn vị sản xuất đã xin phép và tất cả các màn biểu diễn, cảnh quay đều được thực hiện trong khu vực hạn chế, với đội ngũ làm phim và nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.

Việc hợp tác với hai nghệ sĩ biểu diễn xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp được tiến hành dựa trên tính phù hợp và truyền cảm hứng giữa hành trình tập luyện của các nghệ sĩ từ thuở ban đầu, cho đến khi trở thành các kỷ lục gia thế giới và hành trình của Dat Bike từ khi sản xuất những mẫu xe máy điện đầu tiên của Việt Nam cho đến khi ra mắt dòng xe phổ thông kiểu dáng scooter.

Ý tưởng của đoạn phim là “sản phẩm Việt tôn vinh thành tựu Việt”, tái hiện lại màn biểu diễn xiếc đã tạo nên dấu ấn sự nghiệp của cặp đôi nghệ sĩ Việt trên chiếc xe được trang bị tính năng công nghệ hiện đại của người Việt.

Đoạn phim thể hiện được tinh thần “nghĩ được, làm được” của các nghệ sĩ, cũng như giới thiệu được tính năng “kiểm soát hành trình” giúp giữ tốc độ và sự ổn định của chiếc xe.

CEO Nguyễn Bá Cảnh Sơn của Dat Bike, người từng làm việc tại Thung lũng Silicon Valley, nhưng quyết định trở về quê hương với mục tiêu sản xuất ra những chiếc xe máy điện thân thiện với môi trường.

Tuy nhiên, sau khi đoạn phim ra mắt, công ty đã nhận được những phản hồi từ dư luận và nhận thấy hình ảnh khi bị cắt khỏi đoạn phim có thể bị hiểu sai. Điều này đã đi ngược lại với mục đích ban đầu là truyền đi thông điệp về tinh thần kiên trì, bền bỉ theo đuổi thành công. Do vậy, công ty tạm gỡ đoạn phim trên các kênh truyền thông để điều chỉnh lại.