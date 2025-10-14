Quỹ mở hưởng lợi khi VN-Index bứt phá: Cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn

Tuần qua đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi, có hiệu lực từ tháng 9/2026, sau gần 8 năm nằm trong danh sách theo dõi kể từ 2018.

Trong khi đó, quý 3/2025 đã ghi nhận một trong những nhịp hồi phục mạnh mẽ nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam khi VN-Index tăng hơn 20% so với cuối quý II, đưa kỳ vọng lợi nhuận của các quỹ mở lên mức cao và tạo cơ hội cho nhà đầu tư dài hạn tìm điểm vào hợp lý.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc, các quỹ mở hưởng lợi trực tiếp. Ảnh minh họa do AI tạo

Tại sự kiện Investor Day mới đây, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng là thành quả xứng đáng sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý. Đó không chỉ là bước tiến mang tính kỹ thuật, mà còn là dấu mốc thể hiện sự trưởng trưởng thành của thị trường về mọi mặt.

Đà tăng ấn tượng, quỹ mở hưởng lợi trực tiếp

Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ tài chính Fmarket, VN-Index có mức tăng 20,6% trong quý 3/2025, tương đương tăng hơn 285 điểm so với cuối quý II; tuy cuối tháng 9 chỉ số dừng ở 1.661,7 điểm (giảm 1,2% so với đầu tháng). Trong bức tranh chung này, nhiều quỹ mở cổ phiếu đã tận dụng đà tăng để đạt lợi nhuận hai chữ số trong quý. Những quỹ dẫn đầu về hiệu suất gồm BVFED (+25,52%), MAGEF (+23,96%), DCDS (+21,13%), VINACAPITAL-VEOF (+19,11%) và TCGF (+18,86%), UVEEF (+18,86%), MAFEQI (+18,27%), KDEF (+18,24%), EVESG (+17,61%) hay DCDE (+17,1%).



Quỹ mở tăng đồng nhịp cùng thị trường trong quý 3/2025. Ảnh: Fmarket

Hầu hết quỹ đạt kết quả tốt nhờ phân bổ mạnh vào cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip) và hoạt động quản lý danh mục năng động, tái cơ cấu kịp thời khi thị trường biến động. Những quỹ có lịch sử hoạt động 3–5 năm cũng cho thấy sức bền: trong giai đoạn 9/2020 – 9/2025, một số quỹ có mức sinh lời gấp đôi so với VN-Index.

Chiến lược ứng phó với rủi ro và cơ hội

Báo cáo nêu rõ các quỹ mở không chỉ đua theo chỉ số mà chú trọng quản trị rủi ro. Khi xuất hiện áp lực từ biến động toàn cầu (chẳng hạn thay đổi chính sách thương mại hay diễn biến lãi suất), nhiều quỹ đã tăng tỷ trọng tiền mặt, dịch chuyển sang các ngành hưởng lợi từ cầu nội địa và chính sách tài khóa.

Khi xu hướng rõ nét, họ giải ngân trở lại vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là nhóm ngân hàng, vật liệu xây dựng, bán lẻ và chứng khoán.

Chẳng hạn trong tháng 8, quỹ đã thực hiện chốt lời ở một số cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn như MBB, ACB, TCB, VIB, VPB để bảo toàn lợi nhuận và duy trì thanh khoản cho cơ hội tiếp theo.

Nắm giữ quỹ mở từ 5 năm có thể đạt lợi nhuận gấp đôi thị trường. Ảnh: Fmarket

Góc nhìn chuyên gia: Giữ vị thế dài hạn

Các chuyên gia quản lý quỹ đánh giá nền tảng vĩ mô đang dần cải thiện: kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ dần lãi suất, áp lực tỷ giá giảm và tăng trưởng tín dụng phục hồi sẽ tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán tiếp tục tích lũy. Bà Dương Kim Anh — Giám đốc Khối Đầu tư VCBF — cho rằng nhà đầu tư nên kiên nhẫn nắm giữ cổ phiếu có nền tảng tốt, chờ cải thiện kết quả kinh doanh để hưởng lợi dài hạn.

Bà Nguyễn Hoài Thu, Phó Tổng Giám đốc VinaCapital, chỉ ra ba điểm hấp dẫn của thị trường: Việc được FTSE nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi, lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng vững, và các chương trình cải cách lớn hỗ trợ nền kinh tế, và những yếu tố này có thể thu hút dòng vốn ngoại vào thị trường.

Ngân hàng quốc tế HSBC từng ước tính trong kịch bản lạc quan, việc nâng hạng có thể thu hút tối đa khoảng 10,4 tỷ USD vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam — con số này nếu xảy ra sẽ là cú hích quan trọng cho thanh khoản và định giá cổ phiếu, đặc biệt ở các nhóm bluechip. Tuy nhiên, tác động thực tế phụ thuộc vào tốc độ giải ngân của các quỹ chỉ số và điều kiện vĩ mô toàn cầu.

Lời khuyên cho nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trước vùng đỉnh ngắn hạn, cân nhắc phân bổ tỷ lệ tiền mặt để quản trị rủi ro, theo Fmarket.

Nhà đầu tư dài hạn có thể tận dụng giai đoạn điều chỉnh để tích lũy dần các quỹ mở cổ phiếu hoặc quỹ cân bằng, ưu tiên quỹ có lịch sử quản trị rủi ro tốt và minh bạch.

Cũng theo Fmarket, nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ chính sách phí, lịch sử hiệu suất sau chi phí và chiến lược quản lý của quỹ trước khi quyết định mua vào.