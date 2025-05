Rà soát, tháo gỡ cấp sổ hồng một số dự án nhà ở tại TP.HCM

Gỡ vướng cấp sổ hồng cho 2 dự án tại TP.HCM

Hiện nay, nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM vì vướng mắc pháp lý mà bị chậm trễ cấp sổ hồng. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của người dân.

Để gỡ vướng một số dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân, Tổ công tác 5013 do ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có buổi làm việc với một số doanh nghiệp để đẩy nhanh việc gỡ vướng cấp sổ hồng.

Theo đó, Tổ công tác đã làm việc, nắm tình hình tại 2 dự án là khu chung cư 39-39B Bến Vân Đồn (tên thương mại The Tresor) do Nova Phúc Nguyên làm chủ đầu tư và dự án Chung cư số 8 Hoàng Minh Giám (tên thương mại Garden Gate) do Nova Festival làm chủ đầu tư.

Dự án Garden Gate có quy mô 272 căn hộ, 116 căn officetel trên diện tích 4.887m2. Dự án chậm trễ trong công tác cấp sổ hồng là nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định khi triển khai dự án.

Nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM vì vướng mắc pháp lý mà bị chậm trễ cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Để giải quyết dự án trên, lãnh đạo Tổ công tác đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật và có cam kết thời gian hoàn thành. Khi chủ đầu tư hoàn thành đúng quy định, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho 272 căn hộ. Riêng đối với 116 căn officetel, sẽ giao cho Phòng Kinh tế đất (Sở TNMT) rà soát lại nghĩa vụ tài chính sau đó sẽ tiếp tục cấp sổ hồng.

Dự án tiếp theo là The Tresor có quy mô 476 căn hộ, 239 căn officetel, 7 căn thương mại dịch vụ. Dự án này nằm trong danh sách các dự án được tháo gỡ theo Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Cơ quan chức năng sẽ rà soát, bổ sung hoàn tất hồ sơ để khi bản án có hiệu lực là tiến hành cấp ngay sổ hồng cho dự án.

Phân loại các dự án để gỡ vướng cấp sổ hồng

Cũng liên quan đến việc cấp sổ hồng, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết thành phố hiện có 81.085 hồ sơ cần tháo gỡ vướng mắc để giải quyết thủ tục cấp sổ hồng tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Để đẩy nhanh tiến độ gỡ vướng cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã xác định nguyên nhân và phân loại các dự án thành 6 nhóm vướng mắc chính.

Cụ thể: Nhóm các dự án chờ thuế, nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng, nhóm bất động sản mới, nhóm dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung, nhóm dự án có vướng mắc khác, nhóm dự án đang thanh tra, điều tra.

Dự án Garden Gate có quy mô 272 căn hộ, 116 căn officetel đang chờ được cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Cập nhật tiến độ gỡ vướng cấp sổ hồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết hiện nay giải quyết 63.821/81.085 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,7%. Số lượng hồ sơ còn lại vướng mắc tập trung vào các dự án đang bị thanh tra, điều tra và một số dự án đang xác định lại nghĩa vụ tài chính bổ sung do có chỉnh chỉ tiêu quy hoạch.

Theo phân loại của cơ quan chức năng, Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM đã hoàn tất việc giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho 8.159/8.159 hồ sơ (tỷ lệ 100%) với nhóm chờ thuế.

Với nhóm dự án chậm nộp hồ sơ cấp sổ hồng, có khoảng 30.061 hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã khẩn trương tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp sổ hồng đối với các hồ sơ do người mua nhà tại dự án nộp.

Đối với nhóm bất động sản mới, có 8.918 căn hộ tại 29 dự án đã được tháo gỡ (tỉ lệ 100%). Đối với nhóm nghĩa vụ tài chính bổ sung, đã tháo gỡ 16/39 dự án đạt tỉ lệ 41% với 6.977/19.958 căn.

Với nhóm vướng mắc khác, đã tháo gỡ 5/6 dự án, tỷ lệ 99,6% với 3.113/3.125 căn và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ cần thiết đối với một dự án còn lại.

Đáng chú ý, tại nhóm thanh tra, điều tra, có 8.235 căn hộ tại 18 dự án đang cần tháo gỡ. Hiện Thành phố đã tháo gỡ 10/18 dự án, tỉ lệ 55% với 3.952/8.235 căn và sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ cần thiết đối với các dự án còn lại.