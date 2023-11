Sacombank nhận giải thưởng từ Euromoney

Sacombank là ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam duy nhất vừa được tạp chí Euromoney vinh danh là Ngân hàng có dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2023 (Best FX Bank Rest of the World - Vietnam), trong khuôn khổ Lễ trao giải Euromoney Foreign Exchange Awards 2023, với sự tham dự của các định chế tài chính từ gần 100 quốc gia trên thế giới.

Đây là lần thứ 3 trong năm nay, Sacombank được bình chọn các giải thưởng danh giá vì những đóng góp tích cực cho thị trường ngoại hối, cũng như những đột phá trong hành trình gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.



Giải thưởng do tạp chí Euromoney bình chọn nằm trong chuỗi giải thưởng uy tín nhất trong ngành tài chính - ngân hàng toàn cầu, được quyết định bởi hội đồng giám khảo uy tín, dựa trên một quy trình đánh giá chặt chẽ, toàn diện, nhằm tôn vinh các định chế tài chính và ngân hàng đầu tư có những thành tích nổi bật trong định hướng kinh doanh hướng đến khách hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập với kinh tế thế giới, được các quốc gia lớn chọn làm điểm đến đầu tư, Euromoney đánh giá cao Sacombank trong việc nắm bắt các chính sách và diễn biến thị trường tệ. Từ đó triển khai các gói giải pháp toàn diện về ngoại hối, cũng như hệ thống giao dịch đa nền tảng hỗ trợ xuyên suốt và quy trình số hóa, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro hiệu quả.

Sacombank có thế mạnh về nguồn thanh khoản ngoại tệ dồi dào, khả năng thanh toán đa ngoại tệ cùng với mạng lưới giao dịch rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia, cùng nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật. Chính vì vậy, các nhu cầu mua bán trong giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn của khách hàng sẽ được ngân hàng đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, với tỷ giá cạnh tranh, thời gian linh hoạt và thủ tục đơn giản.

Sacombank liên tục đầu tư phát triển công nghệ, đặc biệt là các giải pháp giao dịch trực tuyến, nhằm cải thiện và nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong giao dịch ngân hàng nói chung và giao dịch ngoại hối nói riêng.

Điển hình là chương trình FX trực tuyến, được tích hợp với hệ thống Internet Banking và Mobile Banking, hỗ trợ ấn định giá trực tuyến, với nguồn giá được kết nối với thế giới, nên tỷ giá được cập nhật theo thời gian thực. Nhà băng còn hỗ trợ chốt với khách hàng tỷ giá thỏa thuận, hoặc thông báo khi tỷ giá đạt mức mong muốn - một trong những giải pháp hữu ích cho thanh toán xuất nhập khẩu.

Trong năm 2023, Sacombank còn được tạp chí Global Banking & Finance Review (Anh) bình chọn là "Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam", và tạp chí The Asset (Hong Kong) bình chọn là "Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam", nhờ đáp ứng các tiêu chí về thị phần, khối lượng giao dịch, đa dạng sản phẩm, mạng lưới, khả năng thanh khoản, giải pháp phòng ngừa rủi ro, chính sách giá cạnh tranh và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.