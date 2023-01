Sắp có đợt tăng lãi suất ngân hàng mới?

04/01/2023 5:07 AM (GMT+7)

Tăng trưởng nhưng nhiều áp lực

Ngày 3/1, Ngân hàng UOB (Singapore) mới phát đi báo cáo về tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý IV/2022 và triển vọng 2023. Theo đó, năm 2022, GDP của Việt Nam đã tăng 8,02%, đây là mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 1997 - khi nền kinh tế tăng trưởng đến 8,2%. Kết quả cao hơn ước tính chung là 7,8% và thấp hơn một chút so với dự đoán của Ngân hàng UOB là 8,2%.

Tất cả các lĩnh vực sản xuất chính đều tăng trưởng tốt trong năm. Cụ thể, nông nghiệp tăng trưởng 3,36% so với cùng kỳ, công nghiệp và xây dựng tăng 7,78% và lĩnh vực dịch vụ tăng 9,99%. Theo Tổng cục Thống kê, các ngành này lần lượt đóng góp 5,11%, 38,24% và 56,65% vào mức tăng trưởng chung.

Tuy nhiên, báo cáo của Ngân hàng UOB nhấn mạnh, dù dữ liệu hàng năm cho thấy kết quả tăng trưởng mạnh trên bình diện chung, nhưng khi phân tích chi tiết dữ liệu, các dấu hiệu của sự suy giảm tăng trưởng khá rõ ràng và đáng quan ngại.

Cụ thể, sản lượng của ngành sản xuất trong quý IV/2022 giảm mạnh xuống mức 3,63% so với cùng kỳ. Trong tháng 12/2022, sản lượng sản xuất chỉ tăng 0,56% so với cùng kỳ. Điều này cũng phản ánh nhu cầu bên ngoài suy giảm khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đều suy giảm ở tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 12, tương ứng là âm 14% và âm 8,1% so với cùng kỳ.

Chỉ số Quản lý thu mua (PMI) của ngành sản xuất cũng đang báo hiệu sự suy yếu trong thời gian tới đối với một số nền kinh tế trong khu vực như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, khi PMI Việt Nam giảm xuống 47,4 vào tháng 11 từ mức 50,6 vào tháng 10 và là lần đầu tiên ghi nhận chỉ số dưới 50 trong 14 tháng.

Tuy nhiên, các động lực thúc đẩy tăng trưởng nội địa vẫn ổn định và có khả năng sẽ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng trong năm 2023. Tổng thể ngành thương mại bán lẻ tăng 17,1% so với cùng kỳ trong tháng 12, kéo dài mức tăng 17,5% trong tháng 11 nhờ doanh số bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch tiếp tục tăng mạnh.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức kỷ lục 22,4 tỷ USD trong năm 2022, từ mức 19,7 tỷ USD năm 2021 và cao hơn gần 10% so với kỷ lục trước đó là 20,4 tỷ USD vào năm 2019. Giá tiêu dùng tại Việt Nam đang có dấu hiệu chịu áp lực gia tăng khi tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng trong 3 tháng liên tiếp kể từ tháng 9/2022. Đóng góp chính là chi phí thực phẩm, nhà ở, xây dựng và giáo dục trong khi áp lực từ chi phí vận chuyển đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Trong cả năm, chỉ số giá CPI tăng 3,15% so với mức 1,84% vào năm 2021.

Tiếp tục sử dụng công cụ lãi suất?

Ngân hàng UOB đánh giá, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022 cho thấy sự bền bỉ cùng với khả năng phục hồi của Việt Nam sau những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra, phần lớn nhờ vào các lĩnh vực kinh tế đa dạng trong ngành sản xuất và dịch vụ.

Tuy nhiên, sự phục hồi này khó có thể bền vững và động lực tăng trưởng có thể sẽ suy giảm hơn nữa vào năm 2023, do việc thắt chặt chính sách tiền tệ từ các ngân hàng Trung ương làm ảnh hưởng đến nhu cầu bên ngoài. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thắt chặt chính sách trước áp lực lạm phát và đồng VND suy yếu. Do đó, Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 6,6%.

Với tỷ lệ lạm phát có khả năng duy trì ổn định, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ cân bằng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng đồng thời duy trì sự ổn định giá cả và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

“Chúng tôi đang dự báo khả năng Ngân hàng Nhà nước thực hiện một đợt tăng lãi suất 100 điểm cơ bản khác vào đầu năm 2023 và có thể tạm ngừng từ đó, phù hợp với quan điểm của chúng tôi về quỹ đạo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ”, báo cáo nêu.

Cũng theo Ngân hàng UOB, VND đã tăng trở lại. Động thái này trùng hợp với sự phục hồi của đồng Nhân dân tệ khi các biện pháp kiềm chế COVID-19 được nới lỏng. Cùng với việc Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, không có gì ngạc nhiên khi VND có mối tương quan chặt chẽ với CNY.

Ngân hàng UOB tiếp tục duy trì đà tăng của USD/VND với dự đoán đạt mức 25.200 trong quý I/2023, 25.400 trong quý II/2023, 25.600 trong quý III/2023 và 25.800 trong quý IV/2023.

