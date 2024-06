Sẽ là cú huých cho ô tô?

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, trong 6 tháng, từ 1/8/2024 đến 31/1/2025. Đề xuất này đưa ra trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đang đối mặt với nhiều khó khăn, khi doanh số bán ra những tháng đầu năm nay sụt giảm đáng kể.

Chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước lần đầu tiên được áp dụng vào nửa cuối năm 2020. Lần thứ hai áp dụng từ tháng 12/2021 đến hết tháng 5/2022. Lần thứ ba áp dụng vào nửa cuối năm ngoái. Nếu lần này thông qua, lệ phí trước bạ sẽ có lần thứ tư giảm 50%.

Trung bình, mỗi lần áp dụng chính sách này, thu ngân sách bị giảm khoảng từ 8.000 - 9.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế, đây là công cụ hiệu quả giúp kích cầu tiêu dùng ô tô trong nước.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh minh họa.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế nhận định: "Rõ ràng việc giảm phí trước bạ ô tô là một trong những biện pháp mà nhiều năm qua chúng ta đã thực hiện và đã phát huy được tác dụng tốt đối với hoạt động tiêu thụ xe lắp ráp và sản xuất trong nước. Mặc dù giảm lệ phí trước bạ có thể làm giảm thu phí trước bạ, nhưng nó sẽ làm tăng tiêu thụ xe trong nước, từ đó làm tăng khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng".

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 4 đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng trước. Kéo theo 4 tháng đầu năm, doanh số bán hàng toàn thị trường cũng giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Với doanh số "ảm đạm" những tháng đầu năm, các đại lý ô tô đều kỳ vọng, chính sách giảm lệ phí trước bạ nếu được áp dụng sẽ tạo một "cú hích" cho doanh số của họ nửa cuối năm.

"Kỳ vọng con số tăng trưởng khoảng 20% so với cùng thời điểm giảm thuế trước bạ năm 2023", ông Nguyễn Công Quang - Trưởng phòng Bán hàng, Mitsubishi Cầu Diễn, TP.Hà Nội chia sẻ.

Ông Lê Thêm Tùng - Trưởng phòng Bán hàng, Hyundai An Khánh, TP Hà Nội kỳ vọng: "Cũng hi vọng là thuế trước bạ giảm trong 6 tháng cuối năm thì doanh nghiệp cũng đạt doanh thu tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023".

Các đại lý ô tô cho biết ở thời điểm hiện tại vẫn tung nhiều ưu đãi để kéo doanh thu và tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đang chờ đợi chính sách giảm lệ phí trước bạ được thông qua để có thể hưởng các "ưu đãi kép".



Theo VTV