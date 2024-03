Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 26/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức "Shark Thủy", Chủ tịch Tập đoàn EGroup) và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban Quan hệ cổ đông, Công ty EGame) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Shark Thuỷ vừa bị khởi tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Loạt công ty của Shark Thuỷ nợ hàng trăm tỷ tiền bảo hiểm xã hội

Theo nguồn tin từ Sở GDĐT TP.HCM tại ngày 12/3/2024, số tiền học phí Apax Leaders phải hoàn trả lại cho học viên là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, Apax Leaders đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ gần 94 tỷ đồng.

Ngoài số tiền học phí còn nợ nêu trên, Apax Leaders còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 2/2023 với số tiền là trên 11,5 tỷ đồng; nợ tiền thuê mặt bằng là 9 tỷ đồng; nợ thuế tính đến 31/12/2023 là hơn 15 tỷ đồng; chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng (đối với người lao động Việt Nam) và hơn 1,3 tỷ đồng (đối với người lao động nước ngoài).

Như vậy, tổng số tiền nợ học phí, nợ lương nhân viên, giáo viên, nợ mặt bằng, nợ thuế, bảo hiểm tại địa bàn TP.HCM là trên 160 tỷ đồng.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng ghi nhận chi nhánh của Apax Leaders còn chậm đóng các bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là 31 tỷ đồng đối với người lao động Việt Nam và 1,3 tỷ đồng với người nước ngoài.

Trước đó, Ttheo văn bản Bảo hiểm xã hội Hà Nội công bố, tính đến cuối tháng 11/2023, loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Shark Thuỷ đã nợ bảo hiểm xã hội lên tới hơn 100 tỷ đồng.

Apax Leaders của Shark Thuỷ đã chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp này nợ tiền bảo hiểm của lao động trong nước 45 tháng qua với 55,8 tỷ đồng và nợ tiền bảo hiểm của người nước ngoài 48 tháng với 5,4 tỷ đồng.

Apax Leaders đang là đơn vị có số tiền nợ đứng đầu danh sách hơn 53.600 doanh nghiệp chậm nộp các loại bảo hiểm từ một tháng trở lên.

Cùng với đó, hệ thống Anh ngữ Apax còn đang nợ các khoản đóng bảo hiểm cho người nước ngoài làm việc tại công ty gần 5,4 tỷ đồng, thời gian nợ 48 tháng.

Một doanh nghiệp khác thuộc hệ thống Apax Holdings là Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten cũng bị nêu tên do đang chậm đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động. Theo đó, Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten đã nợ bảo hiểm của người lao động 21 tháng với tổng số tiền gần 19,3 tỷ đồng.

Tiếp đến là chuỗi dạy toán học tư duy CMS với số tiền chậm nộp gần 10 tỷ đồng trong 34 tháng.

Ngoài hai doanh nghiệp thuộc hệ thống Apax Holdings, một doanh nghiệp khác liên quan tới Shark Thủy là Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup cũng đã 41 tháng không thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp còn lại gồm English Now, Egame và công ty mẹ Egroup cũng đang chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động suốt thời gian dài.

Tổng cộng, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy đang nợ Bảo hiểm xã hội Hà Nội tại thời điểm cuối tháng 11/2023 là khoảng 101,8 tỷ đồng.

Apax Holdings của Shark Thuỷ vay nợ hàng tỷ đồng

Công ty Cổ phần đầu tư Apax Holdings (mã: IBC) là một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ.

Tính đến cuối năm 2022, Shark Thủy sở hữu 6,17% vốn IBC. Apax Holdings chính là đơn vị nắm giữ lượng lớn vốn tại CTCP Anh ngữ Apax.

Đến thời điểm năm 2022, Apax Holdings liên tục dính vào các vấn đền liên quan đến chất lượng dạy học, chậm trả lương, nợ lương giáo viên... Hàng loạt phụ huynh đã đến Apax Leaders để khiếu nại, yêu cầu hoàn trả học phí với lý do trung tâm không thực hiện đúng cam kết.

Thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của Apax Holdings là 3.076 tỷ đồng, trong đó tổng vay và nợ thuê tài chính là 1.915 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 617 tỷ đồng và vay nợ dài hạn là 1.298,4 tỷ đồng. Tại thuyết minh cho thấy, tại thời điểm 30/9/2023, IBC có dư nợ trái phiếu ở mức 1.130,9 tỷ đồng.

Tại khoản mục Thuế và các khoản phải nộp hồi cuối năm 2022, số dư lên tới 166 tỷ đồng. Ngoài ra các khoản khác như: phải trả người bán 196 tỷ đồng, người mua trả tiền trước là 113 tỷ đồng, phải trả người lao động gần 59 tỷ đồng.