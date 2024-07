Vì sao siêu xe hạng sang bị bỏ quên hơn chục năm?

19/07/2024 6:47 AM (GMT+7)

Theo người dân ở chung cư An Sinh, chiếc xe ô tô Bentley Continental Flying Spur bị bỏ quên đã nhiều năm tại vỉa hè khu đô thị Mỹ Đình 1 (đối diện chung cư An Sinh). Ban đầu chiếc xe nằm ở trong góc của khu chung cư An Sinh. Sau đó, chiếc xe ô tô đã được cẩu ra vị trí hiện tại.

Chiếc "siêu xe" bỏ quên trên vỉa hè Hà Nội.

Ông N.T, bảo vệ ở chung cư cho hay, ông trông xe ở đây đã nhiều năm nhưng không biết chủ nhân chiếc xe này là ai.

"Cũng không ai dám bán hay chở xe ô tô đi vì sợ liên quan đến quy định của pháp luật. Người dân sinh sống tại đây cũng đã nhiều lần báo lên chính quyền nhưng sau đấy vẫn thấy chiếc xe nằm ở đây", ông N.T thông tin.

Theo Dân Việt, chiếc xe này bị phủ bụi và hư hỏng nhiều bộ phận như kính, gương, lốp xe ... Phần đầu xe bị hoen gỉ và hư hỏng nặng, hoen gỉ. Được biết, chiếc xe hết hạn đăng kiểm đã hơn10 năm.

Phần kính của xe ô tô bị hư hỏng.

Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cho biết, chiếc xe ô tô trên bị bỏ không đã hơn chục năm nay.

"Trước kia chủ xe sinh sống tại địa bàn phường. Tuy nhiên, hiện nay chủ xe đã sang phường khác sinh sống. Chiếc xe này liên quan đến việc thế chấp ngân hàng, cho đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thời gian tới chúng tôi sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến cấp trên để có hướng xử lý", ông Quang chia sẻ.

Nội thất bên trong chiếc xe ô tô bỏ hoang.

Nội thất bên trong siêu xe

Xe Bentley Continental Flying Spur là dòng xe hạng sang, được trang bị khối động cơ W12 6.0L, công suất 616 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 800 Nm tại 1.700 vòng/phút.

Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 4,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 320km/h. Thời điểm mới ra mắt, chiếc xe này có giá hơn chục tỷ đồng.