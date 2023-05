Tác động không ngờ của thời tiết đến thị trường chứng khoán châu Á

Thời tiết khó đoán, cộng với các vấn đề địa chính trị như chiến tranh Nga-Ukraine, cũng gây những thay đổi bất ngờ hơn trong mô hình cung và cầu.

Các nhà đầu tư chứng khoán tại một số thị trường lớn ở châu Á đang chịu ảnh hưởng lớn bởi một loạt sự kiện thời tiết cực đoan, từ sóng nhiệt cho tới lũ lụt, báo hiệu những khó khăn phía trước khi rủi ro liên quan đến El Nino gia tăng và biến đổi khí hậu gia tăng.

Ở nước Úc giàu tài nguyên, mỏ vàng Telfer của Newcrest Mining Ltd. đã bị đóng cửa vào đầu tháng này và cổ phiếu của công ty đã giảm từ mức cao nhất trong hơn 2 năm, sau khi cơn bão lớn chưa từng thấy trong gần một thập kỷ đổ bộ vào bờ biển Tây Úc cuối năm ngoái. Kéo theo đó là mưa lớn và lũ lụt, cản trở hoạt động sản xuất than của các hãng khai thác như Whitehaven Ltd. và BHP Group.

Xa hơn về phía Tây, tháng 2 nóng nhất của Ấn Độ trong hơn một thế kỷ, đã khiến gia súc chết hàng loạt gây ra tình trạng sụt giảm về sản lượng sữa hiếm gặp tại quốc gia sản xuất sữa lớn nhất thế giới. Dự báo Ấn Độ sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng nghiêm trọng hơn, cùng với nhu cầu tăng vào cao điểm hè, giá cổ phiếu của các công ty sữa như Parag Milk Foods và Heritage Foods đều tăng vọt.

Trên thực tế, thời tiết khắc nghiệt luôn là một phần trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những năm gần đây, tần suất của các sự kiện như vậy đang tăng lên. Dù châu Á không phải nơi duy nhất chịu ảnh hưởng, nhưng chắc chắn đây là khu vực đang chịu nhiều tác động nghiêm trọng từ đầu năm đến nay.

Trong bối cảnh đó, các nhà nghiên cứu và phân tích theo dõi tác động của những sự kiện này có một thông điệp dành cho các nhà giao dịch đang gặp nhiều khó khăn với sự dao động của cổ phiếu: hãy làm quen với điều đó.

Các doanh nghiệp sản xuất sữa ở Ấn Độ ghi nhận cổ phiếu tăng. Nguồn cung thấp hơn đồng nghĩa với giá cao hơn đối với người tiêu dùng. Ảnh: Bloomberg.

Ông Jigar Shah, Giám đốc nghiên cứu của Kim Eng Securities Pvt. tại Mumbai, Ấn Độ, cho biết: “Do thời tiết bất ổn, ngày càng khó dự báo xu hướng nhu cầu và sản lượng cũng như đưa ra các quyết định liên quan tới ngành hoặc cổ phiếu.”

Khả năng hình thành kiểu thời tiết El Nino, thường được báo hiệu bởi nhiệt độ nước cao hơn bình thường ở phía Đông Thái Bình Dương, đồng nghĩa điều kiện thời tiết tại châu Á và Australia sẽ nóng và khô hơn.

Cổ phiếu của các công ty nông nghiệp, sản xuất đồ uống và các công ty liên quan ở Thái Lan đang là tâm điểm chú ý sau khi một báo cáo của nước này dự báo về kiểu hình thời tiết tương tự tại quốc gia Đông Nam Á trong những tháng tới.

Một phân tích của Bloomberg Intelligence cho rằng, các cổ phiếu Ấn Độ có hoạt động liên quan tới khu vực nông thôn nhiều khả năng sẽ chịu tác động mạnh hơn dự báo từ rủi ro El Nino, so với các cổ phiếu liên quan nhiều tới khu vực thành thị.

“Theo dự báo, hiện El Nino năm nay có thể gây ra tình trạng thiếu mưa, cản trở hoạt động canh tác và quá trình phục hồi khu vực nông thôn”, nhà phân tích Nitin Chanduka của Bloomberg Intelligence, nhận định.

Ông Chamath De Silva, Quản lý quỹ cấp cao của BetaShares Holdings tại Sydney, Australia cho rằng các công ty bảo hiểm nằm trong số ít doanh nghiệp có thể được hưởng lợi trong dài hạn trong kỷ nguyên mà ở đó, khí hậu tiếp tục gây ra những cú sốc tiêu cực cho nguồn cung. Bởi rủi ro xảy ra các sự kiện này cao hơn đồng nghĩa phí bảo hiểm cũng cao hơn.

Còn nhà phân tích Hebe Chen của IG Markets ở Melbourne (Australia) cho rằng các lĩnh vực và thị trường cũng sẽ hưởng lợi nếu họ lấp đầy được khoảng trống khi các sự kiện thời tiết cực đoan và thảm họa thiên nhiên làm giảm nguồn cung ở những khu vực khác.

Trong báo cáo mới nhất, Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UN) dự báo rằng các đợt nắng ngóng khắc nghiệt hơn gần như chắc chắn sẽ có nguy cơ xảy ra, còn các đợt lạnh rét sẽ ít hơn, trên quy mô toàn cầu và ở hầu hết khu vực, do khí hậu nóng lên trong tương lai.

Theo Nhịp cầu Đầu tư