Thái Lan kêu gọi cải tổ nền kinh tế để sánh ngang với Việt Nam





Báo The Nation Thái Lan dẫn con số từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Thái Lan giám sát cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025 với 21,51 tỷ USD vốn FDI, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cộng có 1.988 dự án cấp mới, trị giá 9,29 tỷ USD; 826 dự án tăng vốn, trị giá 8,95 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; và 1.708 thương vụ nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các doanh nghiệp Việt Nam, trị giá 3,28 tỷ USD, tăng 73,6%.

Trong khu vực, Singapore dẫn đầu danh sách các nguồn FDI mới, với 2,41 tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc (2,13 tỷ USD), Thụy Điển (1 tỷ USD), Nhật Bản (832,3 triệu USD) và Đài Loan (725,8 triệu USD). Thái Lan đứng thứ 14/92 quốc gia đầu tư, với 59,4 triệu USD vốn đầu tư mới.

Trong khi đó, số lượng hồ sơ xin xúc tiến đầu tư thông qua Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) cũng tăng vọt trong cùng kỳ. Trong nửa đầu năm 2025, đã có 1.369 dự án FDI nộp đơn xin ưu đãi BOI với tổng vốn đầu tư là 737,6 tỷ baht, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước.

Các dự án nước ngoài chiếm 73% tổng số đơn đăng ký (tổng cộng 1.880) và 70% tổng giá trị đầu tư là 1,05 nghìn tỷ baht.



Ba điểm yếu Thái Lan phải giải quyết để thu hút FDI

Theo Chỉ số thu hút FDI của ASEAN, Thái Lan phải cải thiện ba lĩnh vực chính để tăng cường sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài:

Lao động và tiền lương – Tiền lương phải phù hợp với năng suất lao động. Do thu nhập bình quân của Thái Lan cao hơn Việt Nam, chi phí lao động đương nhiên cũng cao hơn. Điều này có nghĩa là người lao động Thái Lan phải tạo ra năng suất cao hơn để bù đắp cho chênh lệch tiền lương.

Nhân tài và đổi mới sáng tạo – Thái Lan cần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Điều này bao gồm việc thu hút nhân tài toàn cầu trong các ngành công nghiệp hướng đến tương lai như trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, công nghệ y tế và thực phẩm tương lai. Thái Lan cũng cần hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các hoạt động R&D và tiến bộ công nghệ.

Quy định và quản trị – Cần loại bỏ các quy định lỗi thời hoặc không cần thiết để giảm thiểu rào cản đầu tư. Các chính sách cần thúc đẩy cạnh tranh công bằng, hạn chế quyền tự quyết của cán bộ, và giải quyết nạn tham nhũng, vốn đang làm suy yếu hình ảnh kinh doanh của Thái Lan. Những vấn đề này cần được cải cách nghiêm túc để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Các dự án lớn của Việt Nam gây áp lực buộc Thái Lan phải theo kịp

Ông Kriangkrai Thiennukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), cảnh báo rằng việc Việt Nam đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng có thể khiến Thái Lan tụt hậu trong phát triển khu vực nếu không có hành động quyết liệt. Ông lưu ý rằng mọi nền kinh tế ASEAN hiện đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút đầu tư.

Việt Nam đã công bố kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 10% GDP, khoảng 1,5 nghìn tỷ baht, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên 8% vào năm 2025 và đưa đất nước lên vị thế nước có thu nhập cao vào năm 2045. Kriangkrai cho biết đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho Thái Lan.

Mặc dù kế hoạch của Việt Nam có thể không ảnh hưởng ngay lập tức đến Thái Lan, vì các dự án lớn thường mất từ 3 đến 5 năm để triển khai, nhưng tầm nhìn dài hạn rõ ràng của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Điều này có thể thúc đẩy các nhà đầu tư chưa cam kết nên chờ đợi cho đến khi họ thấy được tiến độ của các dự án tại Việt Nam.

Đồng thời, các đối thủ cạnh tranh trong khu vực cũng đang nỗ lực phát triển. Singapore, hợp tác với Malaysia, đã thành lập Đặc khu Kinh tế Johor-Singapore (JS-SEZ) nhằm tận dụng thế mạnh của cả hai nước, nâng cao hiệu quả kinh doanh và thu hút vốn đầu tư nước ngoài.