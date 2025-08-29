Chuyên gia quốc tế dự báo giá vàng cuối năm 2025: Cú hích nào kích hoạt đợt bùng nổ mới?









Giá vàng hiện đang ở trong mô hình giữ nguyên

Mặc dù giá vàng liên tục tăng lên mức cao chưa từng thấy vào đầu năm nay, nhưng đà tăng trưởng nhanh chóng này đã hạ nhiệt. Gần đây không có biến động lớn nào, điều này có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong mùa thu năm nay.

"Tôi dự đoán vàng sẽ tiếp tục giao dịch đi ngang cho đến khi có một chất xúc tác khác xuất hiện. Vàng đã dao động trong khoảng từ 3.180 đến 3.440 USD/ounce kể từ tháng 4, và đã có lúc đạt mức cao kỷ lục mới trên 3.500 USD/ounce" - Brett Elliott, giám đốc tiếp thị tại Sàn giao dịch Kim loại quý Mỹ (APMEX), cho biết. "Phạm vi giao dịch đang thu hẹp dần và đang củng cố, nhưng chúng ta cần một yếu tố nào đó để đẩy giá lên mức cao hơn nữa".

Một số yếu tố có thể làm tăng giá vàng vào mùa thu này

Chris Mancini, giám đốc danh mục đầu tư của Gabelli Gold Fund, lưu ý rằng mọi thứ có thể chưa rõ ràng vào lúc này, nhưng điều đó có thể sớm thay đổi.

"Kể từ tháng 4, tôi nghĩ thị trường đang thực sự tìm kiếm hướng đi" - Mancini nói. "Tôi nghĩ điều có thể đẩy giá vàng tăng cao hơn trong vài tháng tới, từ nay đến cuối năm, chính là quan điểm cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất".

Những bình luận gần đây nhất của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhấn mạnh khả năng cắt giảm lãi suất khi Fed đang đối mặt với những thách thức về lạm phát và việc làm. Fed đã thận trọng trong năm nay và cho đến nay vẫn giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang.

Dự báo từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất là rất cao. Nếu đúng như vậy, điều này có thể kích hoạt đợt tăng giá vàng tiếp theo. Thông thường, lãi suất thấp hơn có thể đồng nghĩa với nhu cầu vàng tăng cao và giá vàng có khả năng tăng cao hơn.

Joshua Barone, quản lý tài sản tại Savvy Wealth, đưa ra dự báo giá vàng: "Trường hợp tăng giá, tôi cho rằng giá vàng sẽ đạt khoảng 4.000 USD vào cuối năm. Điều này dựa trên giả định rằng lãi suất thực tế sẽ giảm, về cơ bản là việc Fed nới lỏng chính sách, đồng USD yếu đi và tâm lý e ngại rủi ro sẽ gia tăng, do đó căng thẳng địa chính trị sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nào. Nếu lãi suất thực tế bắt đầu giảm, cộng với việc các ngân hàng trung ương mua vào, điều đó sẽ giữ vàng trong xu hướng tăng và giá sẽ tăng lên".

Hiện tại, JP Morgan Research dự đoán giá vàng mỗi ounce sẽ đạt 3.675 USD vào cuối năm nay và dự kiến tăng lên 4.000 USD/ounce vào quý 2 năm 2026.

Một yếu tố khác có thể tác động đến giá vàng là nếu xảy ra khủng hoảng hoặc bất ổn địa chính trị gia tăng. "Nếu khủng hoảng xảy ra vào mùa thu này và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, chúng ta có thể chứng kiến làn sóng đổ xô vào vàng một lần nữa. Nhu cầu vàng tăng đột biến thường dẫn đến giá vàng giao ngay tăng, nhưng tác động và thời gian kéo dài tùy thuộc vào từng cuộc khủng hoảng" - Elliott nói.

Mặc dù vàng được săn đón như một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng giá vàng không nhất thiết phải tăng. "Vàng không cần khủng hoảng, nó chỉ cần tiền thật rẻ hơn" - Barone nói thêm.

Giá vàng có giảm vào mùa thu năm 2025 không?

Các chuyên gia tin rằng giá vàng sẽ ổn định trong mùa thu, với tiềm năng tăng nếu một số điều kiện nhất định phù hợp. Mặc dù giá vàng không nhất thiết sẽ giảm, nhưng một số sự kiện có thể đẩy giá xuống.

Mancini cho biết: "Nếu nền kinh tế mạnh lên, tạo thêm việc làm và lạm phát giảm xuống, tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố có thể khiến giá vàng giảm xuống".

Barone nói thêm: "Trường hợp xấu nhất là 3.200 USD vào cuối năm và nguyên nhân đằng sau điều đó là lạm phát vẫn ở mức cao, đồng USD vững chắc, do đó chúng ta có đồng USD mạnh hơn và lợi suất dài hạn vẫn giữ nguyên hoặc tăng, do đó Fed sẽ không nới lỏng chút nào".

Dòng cuối cùng

Nhìn về mùa thu năm 2025, giá vàng dường như đang giữ vững và có thể tăng nếu các yếu tố cơ bản thúc đẩy nhu cầu. Nếu nhà đầu tư muốn thêm vàng vào danh mục đầu tư của mình, hãy cân nhắc mục tiêu và nhu cầu thanh khoản.

Vàng miếng và tiền vàng vật chất có thể là một phương tiện lưu trữ giá trị vững chắc và nhà đầu tư có toàn quyền sở hữu. Tuy nhiên, khả năng chuyển đổi có thể là một thách thức và nhà đầu tư phải cân nhắc đến việc lưu trữ.

Các loại hình đầu tư vàng khác có thể đáng cân nhắc nếu nhà đầu tư đang tìm kiếm khả năng tiếp cận mà không cần sở hữu thực tế, bao gồm cổ phiếu vàng, quỹ ETF vàng, hợp đồng tương lai vàng và quỹ đầu tư vàng IRA.

Trước khi tham gia, các nhà đầu tư vàng nên đánh giá mục tiêu cá nhân và nhu cầu đa dạng hóa của mình. Vàng từ lâu đã là một công cụ lưu trữ giá trị, nhưng việc có một chiến lược cũng rất quan trọng.