Thái Nguyên đưa vào vận hành hệ thống kiểm soát phương tiện và thu phí không dừng tại bến xe khách
PV
24/09/2025 6:40 PM (GMT+7)
Ngày 24/9, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã phối hợp cùng Công ty CP Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Sơn Phát đã chính thức ra mắt và vận hành hệ thống kiểm soát phương tiện, thu phí không dừng (ETC) tại bến xe khách. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng trong đổi mới phương thức quản lý giao thông đô thị, gắn với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số mà tỉnh đang triển khai.
Theo Sở Xây dựng Thái Nguyên, việc áp dụng ETC chính là hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 01/2020 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về chuyển đổi số toàn diện. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ngành xác định việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý bến xe, bãi đỗ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần từng bước xây dựng hạ tầng giao thông văn minh, hiện đại, hướng tới hình thành đô thị thông minh.
Sau 6 tháng từ khi hình thành ý tưởng đến triển khai thực tế, hệ thống ETC đã được các cơ quan chức năng và đại diện nhiều bến xe đánh giá cao nhờ tính hiệu quả và tính khả thi. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đổi mới quản lý của ngành Xây dựng Thái Nguyên trong lĩnh vực vận tải hành khách.
Đại diện Công ty Sơn Phát cho biết, giải pháp được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, đồng bộ, có khả năng tích hợp và mở rộng. Điều này phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng giao thông, hướng đến cung cấp dịch vụ công hiện đại, minh bạch và thuận tiện.
Việc triển khai ETC tại bến xe không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tiêu cực mà còn góp phần tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đưa người dân trở thành trung tâm trong xây dựng đô thị thông minh.
Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên dự kiến sẽ nhân rộng hệ thống này tại 10 bến xe khác trên địa bàn, đồng thời hướng tới áp dụng trên phạm vi toàn quốc, coi đây là mô hình mẫu trong chuyển đổi số lĩnh vực giao thông.
