Tin hot thị trường ngày 12/10: Bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh được quản lý theo cách mới

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389 phê duyệt Đề án chuyển đổi quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, dự kiến áp dụng từ 1/1/2026. Theo đó, toàn bộ hộ kinh doanh chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp; hệ thống pháp lý liên quan sẽ được sửa đổi, bổ sung đồng bộ.

Đề án đặt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục và 30% chi phí tuân thủ; 100% hộ được hướng dẫn trong quá trình chuyển đổi, thực hiện thủ tục thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử kết nối máy tính tiền (POS).

Chính sách PIT và VAT sẽ điều chỉnh theo ngưỡng doanh thu phù hợp; hộ có đủ sổ sách được tính PIT trên thu nhập (doanh thu trừ chi phí), khuyến khích minh bạch và đầu tư; hộ quy mô lớn sẽ áp dụng cơ chế tương đồng với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kèm miễn giảm PIT cho đổi mới sáng tạo. Mô hình quản lý mới phân nhóm theo quy mô doanh thu, có thể lập tổ chuyên quản hộ kê khai; bổ sung giải pháp quản lý riêng cho TMĐT.

Ngành thuế sẽ phát triển ứng dụng tính thuế tự động từ dữ liệu hóa đơn, cung cấp phần mềm kế toán miễn phí/giá thấp và phối hợp Bộ Công an dùng số định danh cá nhân thay mã số thuế; Cục Thuế báo cáo hằng năm trước 31/12.

Tin hot thị trường ngày 12/10: Gỡ 44.000 sản phẩm, chặn hơn 12.000 gian hàng vi phạm trên sàn TMĐT

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết thời gian qua đã phối hợp các đơn vị liên quan gỡ bỏ 44.446 sản phẩm, chặn 12.414 gian hàng vi phạm trên sàn TMĐT; đồng thời chuyển hơn 120 website/ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Với hoạt động bán hàng qua livestream, Cục đã ban hành 23 văn bản yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn chặn và gỡ bỏ sản phẩm vi phạm, tập trung vào nhóm kinh doanh có điều kiện (TPCN, mỹ phẩm, sữa), nhóm cấm (động vật hoang dã, sản phẩm ảnh hưởng an ninh) và các nhóm dễ bị lợi dụng như đồ gia dụng, giày dép, thời trang. Cục cũng phối hợp công an nhiều địa phương (TP.HCM, Hà Nội, Đắk Nông, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Cao Bằng, Phú Thọ, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An…) và lực lượng QLTT để xử lý vi phạm TMĐT; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo rủi ro khi mua hàng không rõ nguồn gốc cùng Cục Quản lý Dược và Cục An toàn thực phẩm, đăng tải thường xuyên trên cổng thông tin Bộ Công Thương.

Về pháp lý, dự thảo Luật TMĐT dự kiến trình Quốc hội tháng 10/2025, bổ sung quy định về kiểm soát hàng giả, quản lý quảng cáo, định danh người bán, truy vết giao dịch, quản lý thuế xuyên biên giới, bảo vệ người tiêu dùng và dữ liệu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh.

Tin hot thị trường ngày 12/10: Xuất khẩu thủy sản có thể đạt 11 tỷ USD năm nay

Xuất khẩu thủy sản phục hồi mạnh, đạt 8,33 tỷ USD trong 9 tháng (+15,5%) và có thể cán mốc 10,5–11 tỷ USD năm nay – mức cao nhất ba năm, theo VASEP. Riêng tháng 9 đạt gần 991 triệu USD (+7,5%).

Về cơ cấu, tôm tiếp tục dẫn đầu với gần 3,4 tỷ USD (+20%) nhờ nhu cầu ổn định tại Mỹ, Nhật Bản, EU và đơn hàng tăng ở châu Á; cá tra hơn 1,6 tỷ USD (+~10%); nhóm cá biển, mực – bạch tuộc, nhuyễn thể vỏ đều tăng, trong khi cá ngừ giảm nhẹ còn 705 triệu USD do cạnh tranh cao.

Ông Vũ Tuấn Cường (Trung tâm 3K – Cục Thủy sản & Kiểm ngư) nhận định mục tiêu 10,5–11 tỷ USD “hoàn toàn khả thi”, với sản lượng 9 tháng khoảng 7,72 triệu tấn, nhờ lợi thế chế biến và giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, cảnh báo “thẻ vàng” IUU của EU vẫn là thách thức lớn; từ 1/1/2026, một số nghề cá (cá ngừ, cá kiếm, mực, cá mú, ghẹ, cá thu…) có thể bị hạn chế vào Mỹ theo MMPA. VASEP đề xuất số hóa truy xuất nguồn gốc, mở rộng cảng cá đạt chuẩn, hoàn thiện khung pháp lý.