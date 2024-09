Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng hơn 54 tỷ USD

Tính riêng tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 8 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng, bằng 6% dự toán, bằng 57,5% (giảm 75 nghìn tỷ đồng) mức thu bình quân của 7 tháng đầu năm (176,3 nghìn tỷ đồng/tháng).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 81,3 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, bằng 54,9% mức bình quân thu của 7 tháng đầu năm; thu từ dầu thô ước đạt 5 nghìn tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán và bằng 101,9% mức bình quân tháng của 7 tháng đầu năm; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 15 nghìn tỷ đồng, bằng 8,1% dự toán và bằng 89,2% mức bình quân 7 tháng qua.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN ước đạt 1.335,6 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 54 tỷ USD), bằng 78,5% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu không kể yếu tố chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất thì tổng thu tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ dầu thô đạt 39,4 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2023; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 178,7 nghìn tỷ đồng, bằng 87,6% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng đạt hơn 54 tỷ USD

Về chi ngân sách nhà nước: Tổng chi cân đối NSNN tháng 8 ước đạt 158,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 8 tháng ước đạt 1.104,2 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 273,6 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước đạt 40,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, giảm cả về giá trị (khoảng 25,8 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 299,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt khoảng 71,1 nghìn tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán, tăng 8,9% so cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 758,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán, tăng 6% so cùng kỳ.

Về cân đối ngân sách nhà nước: Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/8/2024, đã thực hiện phát hành gần 230,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,01 năm, lãi suất bình quân 2,46 %/năm.