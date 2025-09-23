TP.HCM đẩy mạnh việc tinh giản thủ tục, cắt giảm hồ sơ đất đai hỗ trợ người dân
Gia Linh
23/09/2025 8:15 AM (GMT+7)
Thời gian tới, TP.HCM yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, hướng tới mục tiêu cắt giảm các hồ sơ bằng giấy.
TP.HCM sẽ rà soát thủ tục hành chính về đất đai, cắt giảm hồ sơ giấy
Theo đó, kế hoạch trên nhằm tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.
Đồng thời, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; đồng bộ thông tin người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận với sở sở dữ liệu đất đai và sở sở dữ liệu đất đai quốc gia về dân cư; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trong khai thác và sử dụng thông tin đất đai.
UBNDT Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố, đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố phải kết nối được cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, kết nối chia sẻ sở sở dữ liệu đất đai quốc gia về dân cư; kết nối cơ sở dữ liệu thuế, một số ngành trọng điểm. Dữ liệu về đất đai phải được làm sạch, thống nhất theo tiêu chuẩn được quy định của Bộ Công an.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính về đất đai, cắt giảm thành phần hồ sơ giấy; khai thác dữ liệu sẵn có trong sở sở dữ liệu đất đai đất đai, sở sở dữ liệu đất đai quốc gia về dân 2 cư và các sở sở dữ liệu đất đai khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu trong suốt quá trình tổ chức thực hiện; có phương án dự phòng, xử lý sự cố kịp thời.
Liên quan đến vấn đề này, tại Hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn TP.HCM trong tình hình mới vừa qua, bà Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết việc công khai, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: việc công khai chưa đồng bộ, kịp thời; có tình trạng thông tin trên cổng thông tin điện tử chưa đầy đủ, khó truy cập hoặc đã hết hạn nhưng chưa được cập nhật...
Do đó, Sở kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và phát huy sự đồng hành của cộng đồng, để thông tin đất đai thực sự công khai, minh bạch, dễ tiếp cận, vì lợi ích chung của toàn xã hội.
Sở cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chuẩn hóa và đồng bộ hệ thống công khai thông tin từ Trung ương đến địa phương, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tích hợp, cho phép người dân tra cứu trực tuyến chi tiết đến thửa đất.
